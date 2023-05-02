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В Україні різко впав попит на валюту у банках

2 травня 2023 09:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Валюта в Україні — українці втратили інтерес до купівлі доларів у банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці у квітні поточного року скоротили купівлю валюти у комерційних банках фактично удвічі. Обсяг впав на близько 200 млн доларів.

Такі дані навів Національний банк України (НБУ).

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Зазначається, що минулого місяця громадяни продали банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 335,4 млн доларів (в еквіваленті), тоді як придбали 1 559,6 млн доларів. Обсяг чистої купівлі валюти становив 224,2 млн доларів.

Таким чином, попит на валюту впав на 200,1 млн доларів проти показника у березні, коли було придбано 424,3 млн доларів.

За інформацією Нацбанку, з початку року обсяг проданої валюти населенням становив 5 064,1 млн доларів, а придбаної — 6 781,4 млн доларів. Сума чистої купівлі валюти становить 1 717,3 млн доларів.

Обсяг чистого попиту на безготівкову валюту скоротився до 19,4 млн доларів. Валюту у банках купували за курсом, близьким до офіційного (36,6 грн та додаткова комісія). Попит на такі операції міг скоротитися у зв'язку з тим, що на готівковому ринку курс долара суттєво просів, до 38 грн.

Минулого року українці продали валюти на 14,461 млрд доларів і купили на 15,341 млрд доларів. Обсяг чистої покупки становив 880 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) надалі виходить на міжбанківський валютний ринок з продажем доларів для підтримки курсу гривні. Попит на американську валюту продовжує переважати пропозицію.

Раніше експерти дали поради, у якій валюті краще зберігати кошти. Вони вважають, що американська валюта серйозно переоцінена як актив. Її можна придбати під час невизначеності, проте у довгостроковій перспективі вона виглядає просто стабільною інвестицією, а не зростаючою

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