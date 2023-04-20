Курс долара в Україні — у НБУ розповіли про ситуацію на ринку

Будівля Національного банку України. Фото: УНІАН

Національний банк України (НБУ) надалі виходить на міжбанківський валютний ринок з продажем доларів для підтримки курсу гривні. Попит на американську валюту продовжує переважати пропозицію.

Про це розповів член Ради Нацбанку Богдан Данилишин у соцмережі Facebook.

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За словами Данилишина, переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією на міжбанківському ринку помірне. Тому регулятор продав минулого тижня іноземної валюти для збалансування ринку 243 млн доларів, хоч сума дещо більша, ніж тижнем раніше.

"Підтримку обмінному курсу гривні до долара США забезпечує достатність міжнародних резервів України, які станом на 1 квітня 2023 року становили 31,9 млрд доларів (+10,4% або +3 млрд доларів за місяць)", — зауважив посадовець.

Як скоротився продаж валюти

Він зазначив, що у березні 2023 року зросли золотовалютні резерви завдяки фінансовим надходженням від західних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти НБУ та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. Зокрема, чистий продаж валюти Нацбанком у березні знизився порівняно з лютим на 783,1 млн доларів — до 1,669 млрд доларів.

Упродовж тижня з 3 по 7 квітня регулятор на міжбанку купив 1 млн доларів, а продав лише 126,34 млн доларів. Це стало найменшим показником за останні сім місяців.

Починаючи з кінця травня минулого року Нацбанк почав продавати близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для того, щоб збалансувати міжбанк. Після підвищення курсу долара на 25%, до 36,6 грн, у липні ситуацію вдалося стабілізувати, а тижневі продажі валюти вже трималися в межах 500 млн доларів.

Нагадаємо, на думку експертів, на українському валютному ринку після Великодня ситуація залишається помірною. Однак є висока ймовірність того, що до кінця поточного тижня курс долара перетне позначку у 38 гривень.

Також ми писали, що в Україні банкіри оновили прогнози до кінця 2023 року. Згідно з ними, інфляція та курс долара зростуть, однак, не так серйозно, як очікувалося раніше.