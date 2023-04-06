Цены в Украине — в магазинах выросла стоимость популярного продукта

Стоимость некоторых видов подскочила на 6-8 гривен

В популярных украинских супермаркетах в апреле 2023 года подорожало мясо. За последний месяц цена на некоторые виды подскочила на 6-8 гривен.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на данные мониторинга портала Мinfin.

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По этим данным, магазины повысили стоимость свинины, курятины и говядины.

Стоимость свинины

Так, в апреле цены на свинину выросли больше всего. В частности, один килограмм лопаток реализуют по 170,35 гривны, в то время как в начале марта было 162,37. Ошеек подорожал с 200,65 до 208,73 гривны. Килограмм ребер увеличился в цене с 164,86 до 169,96 гривны, шашлык — со 180,16 до 186 гривен.

Цены на курятину

За последний месяц поднялись цены и на курятину. В частности, куриную голень сейчас продают за 80,45 гривны за килограмм, тогда как в начале марта было 74,90. Почти на гривну выросло в стоимости куриного филе. В среднем стоит 142,60 грн.

Стоимость говядины

Повысились цены на говяжьи ребра. В марте килограмм стоил 144,49, а в апреле — 152,98 гривны. Говядина (гуляш) сейчас стоит 244,81, в то время как месяц назад можно было купить за 237,94 гривны.

Что говорят эксперты

По словам аналитика Центра исследований продовольствия Киевской школы экономики Павла Мартышева, резкий рост цен на свинину связан с удорожанием кормов.

"Свинина будет дорожать, потому что дорогие корма. Тем более у нас будет мало фуражных культур в этом году, мало кукурузы, которой мы кормим свиней", — отметил он.

Перед Пасхой, 16 апреля, ожидается подорожание всех видов мяса из-за повышенного спроса. Цены могут вырасти еще на 5–7%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2023 году выросла стоимость стандартной Пасхальной корзины на семью из четырех человек. В этом году он обойдется на 24,4% дороже, свидетельствуют подсчеты, обнародованные специалистами Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.