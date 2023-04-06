Ціни в Україні — у магазинах зросла вартість популярного продукту

Вартість деяких видів підскочила на 6-8 гривень

У популярних українських супермаркетах у квітні 2023 року подорожчало м’ясо. За останній місяць ціна на деякі види підскочила на 6-8 гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на дані моніторингу порталу Мinfin.

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За цими даними, магазини підвищили вартість свинини, курятини та яловичини.

Вартість свинини

Так, у квітні ціни на свинину зросли найбільше. Зокрема, один кілограм лопаток реалізують за 170,35 гривні, тоді як на початку березня було 162,37. Ошийок подорожчав з 200,65 до 208,73 гривні. Кілограм ребер збільшився у ціні з 164,86 до 169,96 гривні, шашлик — зі 180,16 до 186 гривень.

Ціни на курятину

Упродовж останнього місяця піднялися ціни і на курятину. Зокрема, курячу гомілку зараз продають за 80,45 гривні за кілограм, тоді як на початку березня було 74,90. Майже на гривню зросло у вартості куряче філе. У середньому коштує 142,60 грн.

Вартість яловичини

Підвищилися ціни на яловичі ребра. У березні кілограм продавали за 144,49, а в квітні — за 152,98 гривні. Яловичина (гуляш) зараз коштує 244,81, тоді як місяць тому можна було купити за 237,94 гривні.

Що кажуть експерти

За словами аналітика Центру досліджень продовольства Київської школи економіки Павла Мартишева, різке зростання цін на свинину пов'язане з подорожчанням кормів.

"Свинина дорожчатиме, бо дорогі корми. Тим більше у нас буде мало фуражних культур цього року, мало кукурудзи, якою ми годуємо свиней", — зазначив він.

Перед Великоднем, 16 квітня, очікується подорожчання всіх видів м'яса через підвищений попит. Ціни можуть зрости ще на 5-7%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2023 році зросла вартість стандартного Великоднього кошика на родину з чотирьох осіб. Цьогоріч він обійдеться на 24,4% дорожче, свідчать підрахунки оприлюднили фахівці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.