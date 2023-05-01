Счета украинцев — правительство расширило перечень оснований для раскрытия банковской тайны

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине расширят перечень оснований для раскрытия финучреждениями банковской тайны. В частности, благодаря этому члены семьи лиц, пропавших без вести, смогут пользоваться их средствами.

Об этом сообщает Sud.ua.

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Отмечается, что правительство поддержало разработанную Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий законодательную инициативу, которая расширяет перечень оснований для раскрытия финучреждениями банковской тайны.

В частности, это касается случаев применения санкций, выявления и розыска активов политпартий, запрещенных судом, а также установление нотариусами опеки над имуществом пропавших без вести лиц.

Законопроект вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности" в части раскрытия банковской тайны. А именно:

- по запросам Министерства юстиции для розыска имущества, средств и других активов:

политических сил, запрещенных судом;

лиц, к которым применены санкции;

при рассмотрении дел по защите интересов Украины.

- по запросам нотариусов с целью установления опеки над имуществом граждан, признанных без вести отсутствующими, или лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В правительстве считают, что это позволит Минюсту защищать интересы Украины в зарубежных юрисдикциях при рассмотрении дел, связанных с возмещением ущерба, причиненного в результате российской агрессии, взимать в пользу государства активы подсанкционных лиц и запрещенных судом политсил. Поскольку банки располагают информацией о счетах, средствах, движимом имуществе.

Документ упростит установление опеки над имуществом пропавших без вести граждан и члены семьи таких лиц смогут воспользоваться этими средствами.

Законодательную инициативу в ближайшее время должен рассмотреть парламент.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о возможности переоформления денежного довольствия военнослужащего на родных. Речь идет о случаях, когда боец пропал без вести.

Украинцы с 1 мая текущего года получат право претендовать на новое единовременное пособие. Должен заработать закон №2980-IX, предусматривающий компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.