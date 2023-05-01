Рахунки українців — уряд розширив перелік підстав для розкриття банківської таємниці

Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні розширять перелік підстав для розкриття фінустановами банківської таємниці. Зокрема, завдяки цьому члени родини зниклих безвісти осіб зможуть користуватися їхніми коштами.

Про це повідомляє Sud.ua.

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Що змінять у законодавстві

Зазначається, що уряд підтримав розроблену Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій законодавчу ініціативу, яка розширює перелік підстав для розкриття фінустановами банківської таємниці.

Зокрема, це стосуватиметься випадків застосування санкцій, виявлення та розшуку активів політпартій, заборонених судом, а також встановлення нотаріусами опіки над майном зниклих безвісти осіб.

Законопроєкт вносить зміни у закон "Про банки і банківську діяльність" в частині розкриття банківської таємниці. А саме:

- на запити Міністерства юстиції для розшуку майна, коштів та інших активів:

політичних сил, заборонених судом;

осіб, до яких застосовані санкції;

під час розгляду справ щодо захисту інтересів України.

- на запити нотаріусів з метою встановлення опіки над майном громадян, визнаних безвісно відсутніми, або осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

В уряді вважають, що це дозволить Мін’юсту захищати інтереси України в закордонних юрисдикціях під час розгляду справ, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок російської агресії, стягувати на користь держави активи підсанкційних осіб та заборонених судом політсил. Оскільки банки мають інформацію про рахунки, кошти, рухоме майно.

Документ спростить встановлення опіки над майном зниклих безвісти громадян і члени родини таких осіб зможуть користуватися цими коштами.

Законодавчу ініціативу найближчим часом має розглянути парламент.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про можливість переоформлення грошового забезпечення військовослужбовця на рідних. Йдеться про випадки, коли боєць зник безвісти.

Українці з 1 травня поточного року отримають право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Має запрацювати закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.