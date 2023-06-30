Прогноз экономики Украины в 2023 году

Экономическое падение замедлилось. Фото: Freepik

По итогам первых трех месяцев текущего года украинская экономика упала на 10,5%, если сравнивать с первым кварталом года начала полномасштабной войны. В Министерстве экономики уверяют, что могло быть и хуже. Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко напоминает, что предварительные оценки ее ведомства вырисовывали цифру ожидаемых экономических потерь в размере 14,1%.

Но это еще не все хорошие новости.

Читайте также:

Экономика осторожно растет

Если сравнивать экономический результат на конец марта с достижениями конца прошлого года, то фиксируем рост ВВП на 2,4%.

Такие данные свидетельствуют о том, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее. Она продолжает работать и преодолевать вызовы войны. И это подтверждается ростом реального ВВП сезонно скорректированного в I квартале 2023 по сравнению с 4-м кварталом 2022 на 2,4%", — аргументирует Юлия Свириденко.

Инфляция замедляется

Государственная служба статистики уверяет: в мае потребительские цены в Украине выросли всего на 15,3% по сравнению с маем прошлого года. Это самый низкий показатель с марта 2022-го, когда цены в годовом выражении выросли на 13,7%.

В прошлом месяце (в апреле 2023-го) цены выросли на 17,9%.

И это тоже неплохая новость.

Потребительские настроения улучшаются

Аналитики исследовательской компании Info Sapiens зафиксировали рост потребительских настроений украинцев в мае.

"В мае индекс потребительских настроений и индексы текущего положения и экономических ожиданий показывают положительную динамику. Мы наблюдаем улучшение оценки личного материального положения и оценку целесообразности больших покупок. Кроме того, население Украины имеет большие позитивные экономические ожидания как относительно собственного материального положения, так и относительно развития экономики на протяжении 5 лет. В целом наблюдается положительная тенденция, стабильность которой будет существенно зависеть от развития ситуации в Украине в ближайшее время", — комментируют аналитики Info Sapiens.

Бизнес постепенно наполняется оптимизмом

Национальный банк рапортует: второй месяц подряд украинский бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну. Таковы выводы ежемесячного опроса предприятий Украины, проведенного Нацбанком в мае.

Успешное восстановление энергосистемы, оживление внутреннего спроса, в том числе благодаря постепенному возвращению украинцев из-за рубежа, а также укрепление гривни привели к позитивным настроениям бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда украинская экономика начнет расти: в НБУ назвали сроки

Предприятия промышленности и торговли несколько ослабили, однако сохранили положительные ожидания относительно результатов своей деятельности. Они настроены на увеличение объемов продукции/товаров, объемов новых заказов, товарооборота.

Строительные компании имели положительные ожидания впервые за последние полтора года и прогнозируют рост объема строительства и объема закупки сырья и материалов.

Что дальше

По запросу Новини.LIVE в Министерстве экономики объяснили, чего ждать дальше.

ВВП будет расти

Результаты первого квартала еще раз подтвердили мощь украинской экономики с учетом консолидации усилий армии, населения, бизнеса, правительства и международных партнеров. Экономика Украины адаптируется более быстрыми темпами, чем ожидалось, продолжает работать, преодолевает вызовы войны и восстанавливается.

"По итогу второго квартала мы ожидаем рост ВВП на 4,4% к предыдущему кварталу, рост на 15% ко второму кварталу 2022 года, а по итогам 1-го полугодия — рост ВВП на 1%", — прогнозируют в Минэкономики.

С одной стороны, такой рост во втором квартале является следствием низкой статистической базы сравнения в прошлом году — падения на 36,9%, что было самым глубоким за четыре квартала 2022 года.

С другой — рост будет поддерживаться:

возвратом к росту промышленного производства — с учетом стабильной работы энергосистемы, увеличения объемов новых заказов, возобновления и наращивания работы отдельных релоцированных предприятий;

активизацией строительных работ на фоне существенных разрушений и потребностей в их восстановлении. Поддержка правительства и международных партнеров в обеспечении надлежащего функционирования логистики и критической инфраструктуры будет драйвить отрасль строительства;

ростом в транспортной сфере — за счет налаживания логистики, увеличения спроса со стороны смежных отраслей экономики и продолжения работы "зернового коридора";

ростом в сфере государственного управления и обороны, что в военное время является приоритетным и первоочередным.

"В комплексе мы ожидаем по итогу года выход на траекторию роста — даже несмотря на потери от продолжения полномасштабной агрессии России и новых шоков, а именно от подрыва РФ плотины Каховской гидроэлектростанции. Ожидаем рост ВВП за год на уровне 2,8%", — прогнозируют в Минэкономики.

Инфляция будет снижаться

Текущий сдержанный тренд потребительской инфляции (семь месяцев подряд, за исключением марта, темпы роста цен за месяц не превышали 1%), определяется постоянством формирования спроса и предложения, соотношение которых определяет умеренные колебания цен, утверждают в министерстве.

Следует учитывать существенные объемы стратегических запасов продуктов питания жизненно важных групп товаров. Важным фактором является постоянная внешняя помощь, позволяющая удерживать обменный курс гривни в русле умеренной ревальвации и, таким образом, делает невозможным дестабилизацию внутренних цен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Главные факторы текущего квартала, влияющие на инфляцию: террористический акт — разрушение Каховской ГЭС; пересмотр тарифов на электроэнергию для населения; возврат на довоенный уровень налогов на топливо.

Впрочем, надо понимать, что на инфляцию будет влиять, прежде всего, война. И рычаги влияния с ее стороны могут быть разными.

Аргументы в пользу дальнейшего сохранения тренда на снижение инфляции:

сохранение сдержанного спроса домохозяйств и заметное сужение приоритетов в потреблении обусловлены существованием общества во время полномасштабной войны;

отсутствие резких изменений в финансовых потоках извне и внутри страны — стабильный уровень внешней помощи, стабильный уровень обеспечения внутренних экономических циклов;

контроль со стороны государства с целью нивелирования значительных рисков: обеспечение поддержки внутренних производителей через различные механизмы, удержание значительным образом контроля над тарифами для населения.

"В настоящее время ожидается более низкий тренд потребительской инфляции, чем мы имели в прошлом году, — по итогу 2023 года на уровне 14,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года)", — прогнозируют специалисты Минэкономики.

Свое видение грядущей инфляции озвучили для Новини.LIVE и в Национальном банке.

В НБУ констатируют стремительное снижение инфляции. Кроме эффекта базы сравнения ее, как и ожидалось, сдерживали достаточное предложение продовольствия и топлива. К тому же экономика быстрее, чем ожидалось, преодолела энергетический кризис, вызванный российским ракетным террором. А это в известной степени снизило давление на расходы бизнеса.

Весомый вклад имело и улучшение инфляционных и курсовых ожиданий на фоне укрепления наличного курса гривни. Достичь стабилизации валютного рынка и улучшения ожиданий удалось в том числе благодаря удержанию высокой учетной ставки и комплексу мер НБУ по повышению привлекательности гривневых активов.

Прогнозируют в Нацбанке дальнейшее замедление инфляции. Произойти это должно благодаря дальнейшему налаживанию логистики, снижению цен на мировых товарных рынках и соответствующей денежной политике НБУ.

Однако этот процесс уже будет не таким стремительным, как в предыдущие месяцы. Во-первых, будет постепенно исчерпываться эффект базы сравнения, способствовавший ощутимому снижению инфляции в первом полугодии. Во-вторых, на ценовой динамике отразится повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке топлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ждет Украину до 2026 года: НБУ обнародовал подробный прогноз

Кроме того, негативные, хотя и временные, последствия для цен будут иметь подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

"По первым оценкам НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в нынешнюю инфляцию на уровне около 0,3 п. п. преимущественно из-за частичной потери урожая, прежде всего овощей, и усложнения работы ряда предприятий", — прогнозируют в НБУ.

Наукой по экономике

Этап падения экономики, обусловленного потерей части территории, разрушением предприятий и нарушением логистики (прежде всего экспортной), изменился этапом адаптации. Поэтому аналитики выражают осторожный оптимизм по итогам 2023 года, в частности, НБУ улучшил свой прогноз до 2,1 % прироста ВВП.

Вместе с тем, уверен собеседник Новини.LIVE доктор экономических наук, замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, при положительном развитии событий на фронте результаты украинской экономики могут быть и лучше. Во-первых, бизнес все лучше приспосабливается к военным рискам и возобновляет работу. Во-вторых, разворачиваются процессы восстановления, как финансируемые из бюджета, так и частные. В третьих, есть реальная перспектива запуска иностранных инвестиционных проектов. Сказывается и очень низкая база сравнения прошлого года.

"Самым глубоким падение было именно во втором квартале прошлого года, поэтому второй квартал этого года уже может принести положительный показатель", — констатирует ученый.

Вместе с этим следует учитывать ряд дополнительных рисков.

Меньший урожай этого года, который может дополнительно ухудшиться из-за последствий разрушения Каховской ГЭС, может замедлить динамику во втором полугодии. Также может осложниться ситуация вокруг зернового коридора. Сейчас непонятна перспектива транзита украинской агропродукции и торговли со странами ЕС.

Осенью снова вероятно усложнение ситуации в полуразрушенной энергосистеме — даже в случае отсутствия существенного ущерба от новых атак россиян.

Накапливаются риски из-за сворачивания банковского кредитования экономики, усложняющего адаптацию к росту расходов предприятий.

Наконец, медленный прогресс в военных действиях может ослабить мотивацию к восстановлению, которое сейчас является одним из существенных драйверов экономической динамики.

Инфляция: расти нельзя замедлиться

Ценовой всплеск 2022 года определялся в первую очередь адаптацией экономики к новому уровню затрат и влиянию девальвации. После завершения адаптационной волны на первое место вышел фактор ограниченности потребительского спроса из-за уменьшения доходов и выезда многих людей за границу. Замедляют инфляцию и стабильность валютного курса гривни, а также удешевление топлива.

На этом фоне, прогнозирует Ярослав Жалило, вместе с традиционными сезонными факторами летом следует ожидать сохранения тренда замедления инфляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курс гривни, цены, госбюджет, долги и перспективы экономики: что ждет Украину в 2023 году

Вместе с тем заработают новые инфляционные факторы — прежде всего это увеличение НДС на топливо и повышение стоимости электроэнергии. Они способны дополнительно сдвинуть установившуюся структуру цен, что будет транслировать инфляционные эффекты практически на всю структуру потребления. В том числе — на продукцию нового урожая.

Поэтому в конце августа — в сентябре можно ожидать некоторого оживления инфляции, хотя значительным оно быть не может из-за ограниченности доходов и жесткой политики НБУ, в результате чего экономика скорее отреагирует замедлением динамики, чем значительным ростом цен.