Пенсии в Украине — некоторым гражданам упростили получение выплат

Речь идет о проекте закона №8198, который был принят в целом

Украинский парламент упростил получение пенсионных выплат некоторым гражданам. Это прописано в соответствующем проекте закона №8198, который был принят в целом.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

Детали законопроекта

Как отметил народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, проект закона поддержали 274 народных депутата.

Документ касается граждан, проживающих или когда-то проживающих на временно оккупированной территории или в регионах, где проходят боевые действия, и получили право на пенсии. Теперь они могут получить выплаты без задержек независимо от сроков обращения в Пенсионный фонд, ведь по прежнему законодательству для всех были установлены ограниченные временные рамки.

Такие правила будут действовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

Пенсию будут начислять гражданину со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста или установления инвалидности медико-социальной экспертизой.

"Это очень поддержит граждан, проживающих на оккупированных территориях и в зоне боевых действий, и позволит им получить надлежащие пенсионные выплаты", — добавил депутат.

Что еще стоит знать

Напомним, в сети до сих пор не утихают дискуссии о несправедливости мартовской индексации пенсий. Многие пенсионеры недовольны низкими пенсионными выплатами. Критикуют сам подход в повышении: большие выплаты, до 1,5 тысячи гривен, получили те, у кого высокие пенсии, тогда как гражданам с маленькими выплатами доплатили мизер.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.