Пенсии в Украине — некоторым гражданам упростили получение выплат

В Украине упростили получение пенсий некоторым гражданам
Украинский парламент упростил получение пенсионных выплат некоторым гражданам. Это прописано в соответствующем проекте закона №8198, который был принят в целом.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).
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Детали законопроекта
Как отметил народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, проект закона поддержали 274 народных депутата.
Документ касается граждан, проживающих или когда-то проживающих на временно оккупированной территории или в регионах, где проходят боевые действия, и получили право на пенсии. Теперь они могут получить выплаты без задержек независимо от сроков обращения в Пенсионный фонд, ведь по прежнему законодательству для всех были установлены ограниченные временные рамки.
Такие правила будут действовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.
Пенсию будут начислять гражданину со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста или установления инвалидности медико-социальной экспертизой.
"Это очень поддержит граждан, проживающих на оккупированных территориях и в зоне боевых действий, и позволит им получить надлежащие пенсионные выплаты", — добавил депутат.
Что еще стоит знать
Напомним, в сети до сих пор не утихают дискуссии о несправедливости мартовской индексации пенсий. Многие пенсионеры недовольны низкими пенсионными выплатами. Критикуют сам подход в повышении: большие выплаты, до 1,5 тысячи гривен, получили те, у кого высокие пенсии, тогда как гражданам с маленькими выплатами доплатили мизер.
Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.