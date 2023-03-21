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В Україні спростили отримання пенсій деяким громадянам

21 березня 2023 07:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — деяким громадянам спростили отримання виплат
Йдеться про проєкт закону №8198, який ухвалили у цілому
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український парламент спростив отримання пенсійних виплат деяким громадянам. Це прописано у відповідному проєкті закону №8198, який ухвалили у цілому.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Деталі законопроєкту

Як зазначив народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, проєкт закону підтримали 274 народні депутати.

Документ стосується громадян, які проживають чи проживали на тимчасово окупованій території чи в регіонах, де відбуваються бойові дії, та одержали право на пенсії. Тепер вони можуть отримати виплати без затримок незалежно термінів звернення до Пенсійного фонду, адже за колишнім законодавством для всіх були встановлені обмежені часові рамки.

Такі правила діятимуть під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

Пенсію нараховуватимуть громадянину з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку чи встановлення інвалідності медико-соціальною експертизою.

"Це дуже підтримає громадян, які проживають на окупованих територіях та в зоні бойових дій та дозволить їм отримати належні пенсійні виплати", — додав депутат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у мережі досі не вщухають дискусії щодо несправедливості березневої індексації пенсій. Багато пенсіонерів незадоволені низькими пенсійними виплатами. Критикують сам підхід у підвищенні: більші виплати, до 1,5 тисячі гривень, отримали ті, у кого високі пенсії, тоді як громадянам з маленькими виплатами доплатили мізер.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

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