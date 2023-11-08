Бизнес в Украине — некоторым налогоплательщикам упростили жизнь

Расчеты на калькуляторе. Фото: Unplash

Украинскому бизнесу, добросовестно уплачивающему налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных. Такие изменения принял Кабинет Министров.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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Изменения в регистрации налоговых накладных

Речь идет о правительственном постановлении №1165 относительно "Порядка приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных и Порядка рассмотрения жалобы по решению об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных".

По словам главы профильного Комитета, среди прочего, усовершенствовали показатели положительной налоговой истории налогоплательщиков. Механизм регистрации НН/РК для добросовестных налогоплательщиков станет легче. В частности, плательщики будут соответствовать положительной налоговой истории в случае, если:

у плательщика в течение шести последних месяцев 75% налогового кредита от общего объема приобретения было сформировано не более чем по четырем УКТВЭД и 75% налоговых обязательств от общего объема поставки — по одному УКТВЭД;

в то же время "общая нагрузка" должна быть не менее 5%;

среднемесячная сумма НДФЛ за последний год больше суммы НДФЛ, рассчитанной с двойной минимальной зарплаты, и среднемесячная численность в таком периоде не менее пяти человек;

было уплачено 1 млн гривен по НДС;

если в течение 36 месяцев до подачи НН/РК для регистрации выполнены следующие условия: нет долга по уплате налогов и сборов, своевременно представлена отчетность, своевременно зарегистрирован НН/РК, среднемесячный объем операций за последние шесть отчетных периодов больше 500 тыс. гривен.

Такие изменения направлены на усовершенствование критериев рисковости налогоплательщиков на добавленную стоимость в системе мониторинга критериев оценки степени рисков.

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховную Раду Украины внесли законопроект №10166, который предлагает ввести специальный режим налогообложения самозанятых лиц, в том числе курьеров, таксистов, парикмахеров и т.д. Он предусматривает упрощение процедуры уплаты налогов и их понижение.

Также мы писали, что Государственная налоговая служба (ГНС) составила рейтинг стран, где украинцы чаще всего скрывают доходы. В основном богачи выбирают пять точек на карте в вопросе сокрытия доходов от налогообложения.