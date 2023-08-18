Цены на хлеб в Украине — как изменилась стоимость в августе

Хлеб в руках. Фото: google.com

В украинских супермаркетах в августе этого года начали расти цены на хлеб и хлебопродукты. Стоимость за месяц изменилась на некоторую продукцию более чем на 4 гривны.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Minfin.

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Цены на хлеб в августе

Согласно этой информации, продавцы повысили цены на хлеб пшеничный, батон и хлеб "Бородинский".

В частности, хлеб пшеничный "Царь Хлеб" в некоторых магазинах подорожал с 32,96 грн в июле до 35,93 грн в августе (600 граммов).

Источник: Minfin

Батон в некоторых супермаркетах также постепенно растет в цене. Если месяц назад стоил в среднем 21,67 грн, то в августе он продается на 0,13 грн дороже — за 21,80 грн (450 граммов).

Источник: Minfin

Ржаной хлеб Riga Бородиновский в июле стоил в среднем 30,90 грн, а в августе его продают на 4,50 грн дороже — за 35,40 (300 граммов).

Источник: Minfin

Ранее эксперты рассказывали, что хлебная продукция в магазинах будет дорожать. Как прогнозируют в "Институте аграрной экономики", рост цен на хлеб будет медленным, но стабильным — от 0,5 до 1% ежемесячно. Причиной называют удорожание электроэнергии и автомобильного горючего в стране летом этого года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей.

Учитывая обнадеживающую динамику потребительских цен в первом полугодии, Национальный банк Украины существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год с 14,8% до 10,6%.