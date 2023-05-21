Субсидии в Украине — помощь будут назначать по-новому

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинское правительство на своем последнем заседании приняло ряд изменений, касающихся назначения жилищных субсидий. В частности, предусмотрена помощь для граждан, находившихся в плену.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Ключевые изменения в назначении субсидии

Как отмечают в ПФУ, согласно правительственному постановлению, в стране предусматривается, в частности, следующее:

возможность назначения пособия на оплату коммунальных услуг гражданам, не менее месяца находившимся в плену;

во время назначения пособия по оплате ЖКХ не будут учитывать доходы граждан, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести;

возможность указания в сведениях о личности адреса, по которому задекларирована (до этого предполагалось использование исключительно зарегистрированного или фактического места жительства), однако субсидия будет назначаться только по одному месту жительства;

при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон домохозяйству, которое в результате осталось без тепла/газа и для обогрева использует электроприборы, будут применять социальный норматив на коммунальную услугу по поставке и распределению электрической энергии для индивидуального отопления;

можно продлить срок, который предоставляется для устранения ошибки в заявлении на назначение субсидии. Его можно пролонгировать в случае болезни, однако не дольше, чем до даты окончания отопительного/неотапливаемого сезонов;

граждане обязаны в течение 30 дней уведомить органы ПФУ, в случае пребывания за границей более 60 дней в период, за который учитывают доходы.

Какие суммы помощи сейчас оказывают

По данным Министерства социальной политики, в мае 2023 года гражданам, нуждающимся в государственной помощи в оплате коммунальных услуг, уже начали начислять жилищные субсидии на "летний" сезон.

В среднем размер пособий, выделяемых на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн, а на неотапливаемый — 350-400 грн.

Субсидия назначается если сумма в платежке за коммунальные услуги превышает 15% дохода всех членов семьи. Чем меньше доход имеет семья, тем большую сумму предоставляет государство. Если назначается с начала неотапливаемого сезона, то для ее расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года. Пенсионные выплаты учитываются в размере начисленной пенсии за март этого года.

В 2023 году на субсидии, как и в прошлом году, государственным бюджетом предусмотрено 25 млрд грн. Число субсидиантов достигает 2,2 миллиона, добавили в ведомстве.

Напомним, в Пенсионном фонде предупредили об уменьшении размера жилищных субсидий, которые выплатят в мае за апрель. Суммы сократятся, поскольку завершился отопительный сезон.

Также мы писали, что граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически назначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи.