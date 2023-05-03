Субсидії істотно уріжуть — у ПФУ дали пояснення

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили про зменшення розміру житлових субсидій, які виплатять у травні за квітень. Суми зменшаться, оскільки завершився опалювальний сезон.

Про це поінформували у пресцентрі ПФУ.

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Обрахунок житлової субсидії

Як зауважили в пресслужбі, розмір субсидії на покриття оплати житлово-комунальних послуг розраховують у квітні та жовтні, враховуючи тривалість опалювального сезону — з 16 жовтня 2022 року по 15 квітня 2023 року включно.

"Це значить, що у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення", — зазначають у відомстві.

На неопалювальний період — з 1 травня по 30 вересня 2023 року — у Пенсійному фонді розраховують субсидії автоматично для переважної більшості споживачів, які мали право на неї під час опалювального сезону. Проте за умови, що не було змін за цей час у майновому стані чи складі родини. Якщо зміни були, то отримувачі субсидій мають надати упродовж 30 днів у територіальні органи Фонду документи з такими відомостями.

Перепризначення субсидії

Під час оформлення субсидії, необхідно буде надати усі комунальні платіжки, які підтверджують відсутність заборгованості. Якщо споживачеві комунпослуг відмовили у наданні житлової субсидії, то він може подати ще одну заяву. У ній мають бути вказані послуги, за якими відсутня заборгованість з оплати.

Також боржники можуть отримати субсидію, якщо укладуть договір про реструктуризацію боргу. Необхідно укласти із постачальниками комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну оплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня 2023 року закінчився термін дії річних договорів на постачання природного газу побутовим споживачам від газопостачальних компаній. Утім, газзбути у травні оновили ціни.

Також ми писали, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.