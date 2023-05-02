Авторынок Украины — украинцы покупают больше новых машин

Клиенты в автомобильном салоне. Фото: Freepik

В Украине в апреле 2023 года автомобильный рынок продемонстрировал серьезный рост. Показатель продаж вырос более чем в четыре раза.

Об этом свидетельствуют статистические данные ассоциации "Укравтопром".

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По информации Укравтопрома, всего в прошлом месяце было продано 5,16 тысячи нового легкового транспорта. Показатель в 4,3 раза превышает аналогичный в прошлом году.

В то же время автоэксперты дают объяснение такому безумному росту. В действительности он обусловлен низкой сравнительной базой. Так, в прошлом году в первые месяцы полномасштабного российского вторжения украинцы почти не покупали автомобили. Сейчас, даже на фоне войны, авторынок Украины активизировался. В апреле продали на 14% больше машин, чем в марте. Однако это все равно почти на 49% меньше, чем в 2021 году.

Какие популярные машины в Украине

Лидирует на автомобильном рынке японская марка Toyota — 805 регистраций.

Второй по количеству полученных номеров (543 шт.) — бренд Renault.

Марка BMW завершила месяц с показателем 439 проданных автомобилей, что позволило подняться на третье место в рейтинге.

В ТОП-5 апреля попали Volkswagen, с результатом 417 единиц, и Skoda — 393 авто.

Бестселлер апреля на украинском рынке новых легковушек — компактный кроссовер RENAULT Duster. Его приобрели 508 покупателей.

В целом, с начала года в Украине зарегистрировали 16,4 тыс. новых легковых авто, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что еще должны знать водители

Напомним, в Украине в прошлом году камеры автофиксации обнаружили почти 2,09 млн нарушений ПДД. Водители уплатили штрафов более чем на 382 млн грн.

Народные депутаты намерены ужесточить наказание за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. В частности, за неисправный транспорт предлагают повысить сумму взыскания более чем в два раза, предусмотрели условия конфискации авто, а также хотят наказывать пассажиров.