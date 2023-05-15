Цены на продукты замедлили рост

Посетители продуктового отдела супермаркета. Фото: Unplush

В Украине в апреле текущего года снизились темпы подорожания продуктов. Так, в апреле цены выросли на 0,3% по сравнению с мартом.

Такие данные привели в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

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Как проинформировал директор ИАЭ Юрий Лупенко, апрельский показатель самый низкий с начала полномасштабного вторжения России. Так, в апреле больше всего подорожало мясо и мясопродукты (на 3,3%), а также рыба и продукты из рыбы (на 0,5%). Подешевели яйца (на 8,7%), подсолнечное масло (на 1,6%), фрукты (на 1,4%), молоко (на 0,8%), сахар (на 0,3%). Остались мартовские цены на хлеб, хлебопродукты, а также сливочное масло.

Овощи в апреле подорожали на 0,3%, в то время как в марте был существенный скачок в 17,3% против февраля. Именно они являлись основным драйвером роста стоимости продуктов.

По информации ученых, в прошлом году начали снижаться цены на овощи в июле, а затем в августе-сентябре и ноябре.

В целом в прошлом месяце потребительские цены повысились на 0,2% по отношению к марту, что является самым низким показателем с начала войны. Также, наименьшим является рост потребительских цен в годовом исчислении. Против апреля прошлого года выросли на 17,9%,

Замедление темпов роста цен на потребительском рынке фиксировалось с ноября прошлого года по март этого года, однако в апреле эти темпы упали фактически до минимума.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.