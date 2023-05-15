Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине цены замедлили рост: детали arrow

В Украине цены замедлили рост: детали

15 мая 2023 14:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на продукты замедлили рост
Посетители продуктового отдела супермаркета. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в апреле текущего года снизились темпы подорожания продуктов. Так, в апреле цены выросли на 0,3% по сравнению с мартом.

Такие данные привели в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Читайте также:

Как изменилась динамика цен

Как проинформировал директор ИАЭ Юрий Лупенко, апрельский показатель самый низкий с начала полномасштабного вторжения России. Так, в апреле больше всего подорожало мясо и мясопродукты (на 3,3%), а также рыба и продукты из рыбы (на 0,5%). Подешевели яйца (на 8,7%), подсолнечное масло (на 1,6%), фрукты (на 1,4%), молоко (на 0,8%), сахар (на 0,3%). Остались мартовские цены на хлеб, хлебопродукты, а также сливочное масло.

Овощи в апреле подорожали на 0,3%, в то время как в марте был существенный скачок в 17,3% против февраля. Именно они являлись основным драйвером роста стоимости продуктов.

По информации ученых, в прошлом году начали снижаться цены на овощи в июле, а затем в августе-сентябре и ноябре.

В целом в прошлом месяце потребительские цены повысились на 0,2% по отношению к марту, что является самым низким показателем с начала войны. Также, наименьшим является рост потребительских цен в годовом исчислении. Против апреля прошлого года выросли на 17,9%,

Замедление темпов роста цен на потребительском рынке фиксировалось с ноября прошлого года по март этого года, однако в апреле эти темпы упали фактически до минимума.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас