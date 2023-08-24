ГМО-продукты в Украине узаконили — какие теперь действуют правила

Продуктовый рынок: Фото: Pexels

В Украине ввели государственный контроль за оборотом генетически модифицированных продуктов. Это прописано в новом законе, призванном способствовать детенизации рынка обращения ГМО и создать прозрачные правила для ведения бизнеса, связанного с ним.

Речь идет о законопроекте №5839, принятом парламентом в целом.

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Контроль за рынком ГМО-продуктов

Проект закона "О государственном регулировании генетически инженерной деятельности и государственном контроле за оборотом генетически модифицированных организмов и генетически модифицированной продукции для обеспечения продовольственной безопасности" предусматривает ряд изменений на рынке.

В частности, теперь попадет под запрет выращивание и ввоз ГМО-кукурузы, выращивание в течение пяти лет сахарной ГМО-свеклы и рапса. Документ урегулирует правовые и организационные основы генетически инженерной деятельности путем введения государственного контроля за использованием и оборотом генетически модифицированных продуктов. Также будет введена государственная регистрация ГМО-продуктов.

Закон содержит определение таких терминов, как:

"генетически модифицированный организм";

"генетически модифицированная продукция";

"ГМ-продукция как пищевой продукт".

Что предусматривает проект закона по ГМО:

внедрение европейских механизмов госрегистрации ГМО;

усовершенствование системы оценки рисков ГМО относительно влияния на здоровье человека и окружающую среду;

усиление госконтроля в сфере обращения с ГМО-продукцией;

усовершенствование требований к маркировке ГМО-продукции и введение некоторых правил;

установление ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере.

Как объясняют авторы документа, в последние годы в стране возник теневой рынок ГМО-продукции, находившейся вне контроля.

Его принятие является одним из требований в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Закон будет способствовать детенизации рынка обращения ГМО-продуктов и созданию прозрачных правил для ведения такого бизнеса.

Что еще стоит знать

Напомним, в украинских супермаркетах в августе текущего года начали расти цены на хлеб и хлебопродукты. Стоимость за месяц изменилась на некоторую продукцию более чем на 4 грн. Продавцы повысили цены на хлеб пшеничный, батон и хлеб "Бородинский". В частности, хлеб пшеничный "Царь Хлеб" в некоторых магазинах подорожал с 32,96 грн в июле до 35,93 грн в августе (600 граммов).

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.