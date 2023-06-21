Приватизация в Украине — имущество будут продавать по-новому

Сотрудники на производственном предприятии. Фото: google.com

В Украине возобновили "большую приватизацию". Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

О том, как теперь будут реализовывать имущество, рассказали в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

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Речь идет о законе 3137-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации деятельности Фонда государственного имущества Украины, усовершенствования управления государственным имуществом и повышения эффективности санкционной политики", который Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала в целом 30 мая текущего года.

По словам главы Фонда госимущества Рустема Умерова, благодаря совместной работе президента, парламента и правительства в Украине снова заработает большая приватизация. Он убежден, что привлечение новых частных инвестиций в государственные объекты и предприятия станут залогом внедрения новых технологий, модернизации экономики, развития инфраструктуры и повышения уровня конкурентоспособности страны.

Как отмечают эксперты, вопрос стоимости продажи активов во время приватизации на фоне войны может быть не ключевым, ведь основное — это запуск производства. Хотя государство нуждается в деньгах для наполнения бюджета, продажа привлекательных активов стратегическим западным инвесторам в условиях войны будет очень сложной задачей.

В государственной собственности в дальнейшем останутся ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), критической инфраструктуры, энергетического сектора, машиностроения, которые важны для национальной безопасности.

Подписанный закон предусматривает значительные изменения в деятельности Фонда государственного имущества. В частности, они касаются подсанкционного имущества:

на основе решения Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ) подсанкционное имущество будут передавать ФГИУ;

Фонд госимущества будет самостоятельно принимать управленческие решения по подсанкционному (российскому) имуществу, будет ли приватизация, продажа, аренда или управление;

вырученные средства будут направлять в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Что еще предусматривает закон

Подписанный президентом закон также устанавливает:

запрет на то, чтобы должности руководителей государственных предприятий и членов наблюдательных советов могли занимать подсанкционные лица и граждане стран-агрессоров;

отмену процедуры согласования директоров госкомпаний, состоящих в управлении Фонда госимущества, с властью на местах;

устранение ограничения срока договоров аренды госимущества во время военного положения.

Как уточнили в ФГИУ, ключевые положения закона вступают в силу со следующего дня после официального опубликования, а правила подсанкционного имущества — в конце августа 2023 года.

Приватизация российских активов

Ранее в Фонде госимущества заявляли, что рассчитывают организовать приватизационный процесс конфискованных российских активов уже в 2023 году. Правительство передало Фонду более 100 объектов.

В основном это недвижимость и транспорт. Среди наиболее значимых активов, полученных Фондом, есть Демуринский горно-обогатительный комбинат. Также в Фонде государственного имущества рассказали о планах выставить на приватизацию конфискованные активы ряда российских олигархов: Михаила Шелкова, Олега Дерипаски, Аркадия Ротенберга.

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Напомним, победители приватизационных аукционов государственных объектов должны заплатить многомиллионные долги. Речь о задолженности, которая образовалась у предприятий перед бюджетом и работниками.