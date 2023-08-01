С 1 августа в Украине возобновили довоенные налоги и проверки бизнеса

В Украине возобновили довоенные налоги для бизнеса. Фото: google.com

С 1 августа в Украине частично возобновляется довоенный режим налогообложения и проверок бизнеса.

Налоговые "новации" вводятся Законом Украины от 30 июня 2023 года №3219-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения", направленных на выполнение Украиной обязательств перед Международным валютным фондом. 26 июля Президент подписал этот Закон, а 28 июля он опубликован в "Голосе Украины".

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Отмена льгот по единому налогу

Закон №3219-IX устанавливает прекращение льготного режима единого налога с 1 августа 2023 года. При этом отменяется применение упрощенной системы налогообложения единого налога по ставке в размере 2%, а также отменяется возможность ФЛП – плательщиков единого налога первой и второй группы не уплачивать единый налог. Закон предусматривает сохранение возможности для плательщика льготной системы подать заявление об отказе от применения 2% единого налога и указать желаемый переход на уплату других налогов и сборов.

Кроме того, предусмотрены другие особенности перехода со льготной системы единого налога:

Без подачи заявления об отказе от применения льготной системы и указания перехода на уплату других налогов и сборов, налогоплательщики с 1 августа 2023 года автоматически считаются применяющими систему налогообложения, на которой такие налогоплательщики находились до избрания особенностей налогообложения;

Вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали льготную систему единого налога, автоматически считаются плательщиками единого налога третьей группы с общей ставкой единого налога;

С 1 августа 2023 года возобновляются права и обязанности плательщиков налога на прибыль, вернувшихся на общую систему. При этом плательщики составляют и предоставляют налоговую декларацию по налогу на прибыль нарастающим итогом с начала 2023 года. Результаты деятельности за периоды пребывания на уплате единого налога не учитываются при определении объекта налогообложения налогом на прибыль;

Закон предоставляет право плательщикам, которые в 2023 году перешли со льготной системы единого налога на систему уплаты других налогов, перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему, но уже без льготной ставки налога путем подачи заявления. При этом в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года такой плательщик будет считаться плательщиком единого налога с 1 августа 2023 года;

Закон устанавливает возможность ФЛП 1 и 2 групп не платить единый налог и не подавать декларацию при условии, что их налоговый адрес находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных страной-агрессором территориях Украины по состоянию на дату начала боевых действий или временной оккупации. К таким плательщикам не применяются штрафные санкции и пеня.

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Возобновление налоговых проверок

Закон предусматривает возобновление следующих видов налоговых проверок:

документальные внеплановые по обращению плательщика;

документальные внеплановые проверки относительно нарушений в сфере налогообложения доходов нерезидентов; налогообложения нерезидентов, осуществляющих деятельность через обособленные подразделения и постоянные представительства; плательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства или реализации подакцизной продукции, игорного бизнеса, финансовых и платежных услуг;

налоговые проверки могут быть проведены при наличии безопасного доступа, допуска к территориям, помещениям и другому имуществу, безопасного доступа к документам, справкам и другой информации, проведению инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств, снятию остатков товарно-материальных ценностей, наличных. В то же время устанавливается, что документальные проверки, начатые и не завершенные до 24 февраля 2022 года, возобновляются на неиспользованный срок, кроме тех, на которые до сих пор действует мораторий;

документальные плановые проверки относительно плательщиков сферы производства / реализации подакцизной продукции, игорного бизнеса, финансовых и платежных услуг.

В случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения налогового уведомления-решения, суммы налогового обязательства, начисленного по результатам документальных проверок, которые были возобновлены или начаты с 1 августа 2023 года и завершены до дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины, штрафные санкции, начисленные на сумму такого налогового обязательства, считаются отмененными, а пеня не начисляется.

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Сроки давности

Срок давности по не предусмотренным документальным проверкам останавливается, также продолжаются сроки хранения документов на период остановки срока давности.

Самостоятельное исправление ошибок

Закон устанавливает, что с 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, в случае самостоятельного исправления налогоплательщиком ошибок, приведших к занижению налогового обязательства, такой плательщик освобождается от начисления и уплаты штрафных санкций и пени.

Регистраторы расчетных операций

Закон предоставляет возможность ФЛП - плательщикам единого налога, не уплачивающим НДС, указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощенной форме. Также Закон устанавливает освобождение от ответственности за нарушения, совершенные в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, кроме нарушений порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров, осуществления деятельности по купле/продаже иностранной валюты, деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Такое освобождение применяется и после 1 октября 2023, однако только относительно нарушений, совершенных субъектами при продаже товаров, предоставлении услуг на временно оккупированных территориях Украины, территориях активных боевых действий, территориях возможных боевых действий.

Кроме того, устанавливаются штрафные санкции за осуществление операций с нарушениями правил РРО на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года, но не позднее, чем до даты прекращения или отмены военного положения на территории Украины, в размере 25% суммы операции за первое нарушение и 50% суммы операции за каждое последующее нарушение.

Благотворительная деятельность

Законом предусмотрено расширение льготного режима освобождения от налогообложения НДФЛ благотворительной помощи, переданной в пользу волонтеров для целей обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии страны-агрессора. Отныне такое освобождение распространяется на помощь, переданную как до внесения таких волонтеров в реестр, так и после, но не позднее 31 декабря года, следующего за годом, в котором завершено проведение антитеррористической операции и/или прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение в Украине.

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Компенсация за поврежденный/уничтоженный объект недвижимости

Закон устанавливает освобождение от налогообложения НДФЛ суммы дохода, полученного в качестве компенсации за поврежденный/уничтоженный объект недвижимого имущества. Кроме того, такая сумма признается расходами на приобретение объекта недвижимости на территории Украины.

Передача товаров/услуг в пользу Вооруженных сил Украины

Закон снимает ограничения по видам товаров и услуг, которые могут быть льготно предоставлены в пользу сил обороны Украины. Теперь перечень таких товаров и услуг не ограничивается перечнем, который определяется Кабинетом Министров Украины.