Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В Украине летом изменят часть налогов и вернут штрафы за кассовые аппараты arrow

В Украине летом изменят часть налогов и вернут штрафы за кассовые аппараты

28 марта 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги в Украине— летом изменят часть налогов и вернут штрафы
Ожидается повышение налоговой ставки
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 июля 2023 года власть планирует вернуть довоенное налогообложение для физлиц-предпринимателей. Ожидается повышение налоговой ставки, возврат документальных проверок и штрафов.

Это прописано в правительственном законопроекте №8401 о пересмотре налоговых правил, который находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины (ВРУ).

Читайте также:

Причины повышения налогов

Как рассказали СМИ в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, решение отменить льготы для физлиц-предпринимателей будет принято, потому что это одно из требований дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Поскольку Украина подписала меморандум с Фондом, то обязана теперь повысить налоги.

Законопроект об изменениях налоговых правил внес в Верховную Раду Кабинет министров. Ранее правительство проголосовало за документ и поддержало его.

Он предусматривает, что с 1 июля 2023 года отменят единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%).

Так, документом предполагается установить:

  • отмену возможности для физлиц-предпринимателей (ФЛП) и юрлиц быть плательщиками единого налога третьей группы с возможностью применения ставки единого налога в 2% от совокупного дохода;
  • возможность для ФЛП-плательщиков единого налога первой и второй групп уплачивать единый налог;
  • возврат осуществления проверок;
  • возврат некоторых сроков, определенных законодательством, которые должны контролировать соответствующие органы;
  • возврат штрафов за нарушение налогового законодательства (штрафы за отсутствие кассовых аппаратов).

Результаты льготного налогообложения

За возврат налога довоенного уровня для ФЛП выступал руководитель Налогового комитета парламента Даниил Гетманцев. По его словам, льготы, введенные в марте 2022 года на фоне "оцепенения экономики от шока войны", должны были действовать недолго, ведь рассчитывали, что война будет непродолжительной. Тогда они существенно помогли экономике, став двигателем "оживления предприятий".

С этого времени на налог в 2% перешли около 313 тыс. предпринимателей. Сумма поступлений единого налога от юрлиц-плательщиков третьей группы в прошлом году составила 6,02 млрд грн. Как утверждает чиновник, сейчас решение о льготах "сыграло свою роль".

Напомним, ранее в интервью Новости.LIVE глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев рассказал, что происходит с налогами в стране, как Верховная Рада предлагает решить проблему контрабанды и какие послевоенные проекты разрабатываются уже сегодня.

Также мы писали, что в Украине расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

14:21В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

14:20 В Киевской области началась посевная кампания 2023 года: детали

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

14:08 Эмбарго на нефть: россия утверждает, что избежала потерь благодаря Индии и Китаю

Эксклюзив

14:08"Герои не умирают": в Одессе открыли мемориал погибшим военнослужащим

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:03 Вениславский сообщил, где сейчас находится экс-глава СБУ Баканов

Новина з фото

13:58 За три дня россияне обстреляли более 20 сел и городов в Запорожье: полиция показала последствия

13:55 Статуя Месси появится рядом с памятниками Пеле и Марадоны

Новина з відео

13:55 Ведущая программы "Аферисты в сетях" поиронизировала по отношению к своей фигуре: реакция соцсетей

13:50 Профсоюзы Франции просят Макрона поставить паузу в пенсионной реформе

Новина з відео

13:55 Ведущая программы "Аферисты в сетях" поиронизировала по отношению к своей фигуре: реакция соцсетей

Новина з відео

13:05 Спасатели ликвидировали пожар на полях орошения в Одессе

Новина з відео

13:01 Настя Каменских нуждается в срочном лечении: певица записала видео

Новина з відео

12:31 СБУ уничтожила российский ЗРК "ТОР": впечатляющее видео

Эксклюзив

12:28В Ирпене стартует мощное восстановление города: мэр назвал сроки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:03 Зеленый напомнил о том, как российские оккупанты уничтожают религиозные сооружения в Украине

Новина з відео

11:55 Одесские полицейские предотвратили продажу опасного товара

Новина з відео

11:28Резников показал первые британские танки Challenger в Украине

Новина з відео

11:21 Шторм отодвинул корабли рф к пунктам базирования, впрочем, угроза обстрелов остается

Эксклюзив

10:13Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба городу из-за вторжения россии

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Эксклюзив

06:10Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

21:13Украинцев призывают жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов в магазинах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:05Как изменились участники бойз-бэнда Backstreet Boys за 30 лет

Эксклюзив

19:41Кадровое кровопускание: какая участь постигнет Кабмин во время войны

Эксклюзив

19:05Три цели путина: эксперт объяснил, как россия будет использовать ядерное оружие в беларуси

Эксклюзив

18:50Спорт и волонтерство: как украинцы преодолевали "забег несокрушимости" в поддержку ВСУ

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Актуальное по теме

None 28 Март 14:18

В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

None 28 Март 14:18

В Киевской области началась посевная кампания 2023 года: детали

None 28 Март 14:24

Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

None 28 Март 14:18

Эмбарго на нефть: россия утверждает, что избежала потерь благодаря Индии и Китаю

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB