Налоги в Украине— летом изменят часть налогов и вернут штрафы

Ожидается повышение налоговой ставки

В Украине с 1 июля 2023 года власть планирует вернуть довоенное налогообложение для физлиц-предпринимателей. Ожидается повышение налоговой ставки, возврат документальных проверок и штрафов.

Это прописано в правительственном законопроекте №8401 о пересмотре налоговых правил, который находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины (ВРУ).

Причины повышения налогов

Как рассказали СМИ в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, решение отменить льготы для физлиц-предпринимателей будет принято, потому что это одно из требований дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Поскольку Украина подписала меморандум с Фондом, то обязана теперь повысить налоги.

Законопроект об изменениях налоговых правил внес в Верховную Раду Кабинет министров. Ранее правительство проголосовало за документ и поддержало его.

Он предусматривает, что с 1 июля 2023 года отменят единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%).

Так, документом предполагается установить:

отмену возможности для физлиц-предпринимателей (ФЛП) и юрлиц быть плательщиками единого налога третьей группы с возможностью применения ставки единого налога в 2% от совокупного дохода;

возможность для ФЛП-плательщиков единого налога первой и второй групп уплачивать единый налог;

возврат осуществления проверок;

возврат некоторых сроков, определенных законодательством, которые должны контролировать соответствующие органы;

возврат штрафов за нарушение налогового законодательства (штрафы за отсутствие кассовых аппаратов).

Результаты льготного налогообложения

За возврат налога довоенного уровня для ФЛП выступал руководитель Налогового комитета парламента Даниил Гетманцев. По его словам, льготы, введенные в марте 2022 года на фоне "оцепенения экономики от шока войны", должны были действовать недолго, ведь рассчитывали, что война будет непродолжительной. Тогда они существенно помогли экономике, став двигателем "оживления предприятий".

С этого времени на налог в 2% перешли около 313 тыс. предпринимателей. Сумма поступлений единого налога от юрлиц-плательщиков третьей группы в прошлом году составила 6,02 млрд грн. Как утверждает чиновник, сейчас решение о льготах "сыграло свою роль".

Напомним, ранее в интервью Новости.LIVE глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев рассказал, что происходит с налогами в стране, как Верховная Рада предлагает решить проблему контрабанды и какие послевоенные проекты разрабатываются уже сегодня.

Также мы писали, что в Украине расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.