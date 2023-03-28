Податки в Україні — влітку змінять частину податків та повернуть штрафи

Очікується підвищення податкової ставки

В Україні з 1 липня 2023 року влада планує повернути довоєнне оподаткування для фізосіб-підприємців. Очікується підвищення податкової ставки, повернення документальних перевірок та штрафів.

Це прописано в урядовому законопроєкті №8401 про перегляд податкових правил, що перебуває на розгляді у Верховній Раді України (ВРУ).

Причини підвищення податків

Як розповіли ЗМІ у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, рішення скасувати пільги для фізосіб-підприємців буде ухвалене, тому що це є однією з вимог подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Оскільки Україна підписала меморандум з Фондом, то зобов'язана тепер підвищити податки.

Законопроєкт про зміни податкових правил вніс у Верховну Раду Кабінет міністрів. Раніше уряд проголосував за документ та підтримав його.

Він передбачає, що з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%).

Так, документом передбачається встановити:

скасування можливості для фізосіб-підприємців (ФОП) та юросіб бути платниками єдиного податку третьої групи із можливістю застосування ставки єдиного податку у 2% від сукупного доходу;

можливість для ФОПів-платників єдиного податку першої та другої груп сплачувати єдиний податок;

повернення здійснення перевірок;

повернення перебігу деяких термінів, визначених законодавством, що повинні контролювати відповідні органи;

повернення штрафів за порушення податкового законодавства (штрафи за відсутність касових апаратів).

Результати пільгового оподаткування

За повернення податку довоєнного рівня для ФОП виступав керівник Податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. За його словами, пільги, введені у березні 2022 року на тлі "заціпеніння економіки від шоку війни", мали діяти недовго, адже розраховували, що війна буде нетривалою. Тоді вони істотно допомогли економіці, ставши рушієм "оживлення підприємств".

Відтоді на податок у 2% перейшли близько 313 тис. підприємців. Сума надходжень єдиного податку від юросіб-платників третьої групи торік становила 6,02 млрд грн. Як стверджує посадовець, зараз рішення про пільги "відіграло свою роль".

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що відбувається з податками в країні, як Верховна Рада пропонує розв'язати проблему контрабанди та які післявоєнні проєкти розробляються вже сьогодні.

Також ми писали, що в Україні розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.