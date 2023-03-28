Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні влітку змінять частину податків та повернуть штрафи за касові апарати arrow

В Україні влітку змінять частину податків та повернуть штрафи за касові апарати

28 березня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки в Україні — влітку змінять частину податків та повернуть штрафи
Очікується підвищення податкової ставки
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 липня 2023 року влада планує повернути довоєнне оподаткування для фізосіб-підприємців. Очікується підвищення податкової ставки, повернення документальних перевірок та штрафів.

Це прописано в урядовому законопроєкті №8401 про перегляд податкових правил, що перебуває на розгляді у Верховній Раді України (ВРУ).

Читайте також:

Причини підвищення податків

Як розповіли ЗМІ у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, рішення скасувати пільги для фізосіб-підприємців буде ухвалене, тому що це є однією з вимог подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Оскільки Україна підписала меморандум з Фондом, то зобов'язана тепер підвищити податки.

Законопроєкт про зміни податкових правил вніс у Верховну Раду Кабінет міністрів. Раніше уряд проголосував за документ та підтримав його.

Він передбачає, що з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%).

Так, документом передбачається встановити:

  • скасування можливості для фізосіб-підприємців (ФОП) та юросіб бути платниками єдиного податку третьої групи із можливістю застосування ставки єдиного податку у 2% від сукупного доходу;
  • можливість для ФОПів-платників єдиного податку першої та другої груп сплачувати єдиний податок;
  • повернення здійснення перевірок;
  • повернення перебігу деяких термінів, визначених законодавством, що повинні контролювати відповідні органи;
  • повернення штрафів за порушення податкового законодавства (штрафи за відсутність касових апаратів).

Результати пільгового оподаткування

За повернення податку довоєнного рівня для ФОП виступав керівник Податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. За його словами, пільги, введені у березні 2022 року на тлі "заціпеніння економіки від шоку війни", мали діяти недовго, адже розраховували, що війна буде нетривалою. Тоді вони істотно допомогли економіці, ставши рушієм "оживлення підприємств".

Відтоді на податок у 2% перейшли близько 313 тис. підприємців. Сума надходжень єдиного податку від юросіб-платників третьої групи торік становила 6,02 млрд грн. Як стверджує посадовець, зараз рішення про пільги "відіграло свою роль".

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що відбувається з податками в країні, як Верховна Рада пропонує розв'язати проблему контрабанди та які післявоєнні проєкти розробляються вже сьогодні. 

Також ми писали, що в Україні розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

14:21На Хмельниччині перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі

14:20 На Київщині розпочалася посівна кампанія 2023 року: деталі

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

14:08 Ембарго на нафту: росія стверджує, що уникла втрат завдяки Індії та Китаю

Ексклюзив

14:08"Герої не вмирають": в Одесі відкрили меморіал загиблим військовослужбовцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:03 Веніславський повідомив, де зараз є ексголова СБУ Баканов

Новина з фото

13:58 ​​​​​​​За три дні росіяни обстріляли понад 20 сіл і міст на Запоріжжі: поліція показала наслідки

13:55 Статуя Мессі з'явилась поряд з пам'ятниками Пеле та Марадони

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

13:50 Профспілки Франції просять Макрона поставити паузу у пенсійній реформі

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

Новина з відео

12:31 СБУ знищила російський ЗРК "ТОР": вражаюче відео

Ексклюзив

12:28В Ірпені стартує потужна відбудова міста: мер назвав терміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:03 Зеленський нагадав про те, як російські окупанти нищать релігійні споруди в Україні

Новина з відео

11:55 Одеські поліцейські запобігли продажу небезпечного товару

Новина з відео

11:28Резніков показав перші британські танки Challenger в Україні

Новина з відео

11:21 Шторм відсунув кораблі рф до пунктів базування, втім загроза обстрілів залишається

Ексклюзив

10:13Мер Ірпеня назвав суму збитків місту через вторгнення росії

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

None 28 Березень 14:18

На Хмельниччині перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі

None 28 Березень 14:18

На Київщині розпочалася посівна кампанія 2023 року: деталі

None 28 Березень 14:22

Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

None 28 Березень 14:18

Ембарго на нафту: росія стверджує, що уникла втрат завдяки Індії та Китаю

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB