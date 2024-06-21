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В Украине упали цены на популярный продукт — что стало доступнее

21 июня 2024 12:15
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в Украине – помидоры стремительно дешевеют в июне
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В середине июня 2024 года украинские производители резко снизили цены на помидоры. Популярный овощ предлагают на 16% дешевле, чем было в конце прошлой недели.

Об этом сообщает проект EastFruit.

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Какие цены на помидоры в июне

По информации аналитиков, на этой неделе производители предлагают помидоры по цене 48-65 грн/кг. Как объясняют участники рынка, понижение цен на этот овощ происходит практически на всей территории страны. Причиной стало начало массовой продажи томата из летних теплиц, являющейся традиционным сезонным явлением.

"Попытки местных тепличных хозяйств удержать прежний уровень цен сопровождались снижением темпов сбыта, в результате чего они вынуждены были прибегнуть к негативным ценовым корректировкам", — сообщают эксперты.

Аналитики напоминают, что в прошлом году тепличный томат в стране реализовали в среднем на 18% дороже, однако цена снижалась существеннее, чем сейчас.

Следует отметить, что во время войны и оккупации ключевых производственных регионов овощеводства доля импорта тепличных овощей выросла с 29 до 50%.

Стоимость помидоров в супермаркетах

В супермаркетах летом помидоры тоже снизились в цене. В частности, красные помидоры в мае продавали в среднем за 89,18 грн/кг, в июне реализуют за 77,43 грн/кг.

 

цены помидоры
Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, отечественные производители существенно повысили цены на важные продукты украинского стола на прошлой неделе. В частности, подскочила стоимость молодого картофеля, огурцов и моркови.

Также мы писали, что у украинцев во время полномасштабной войны изменились потребительские настроения. Больше всего граждане тратят на продукты, товары и услуги первой потребности.

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