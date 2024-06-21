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В Україні впали ціни на популярний продукт — що стало доступніше

21 червня 2024 12:15
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Ціни в Україні — помідори стрімко дешевшають у червні
Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У середині червня 2024 року українські виробники різко знизили ціни на помідори. Популярний овоч пропонують на 16% дешевше, ніж було наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє проєкт EastFruit.

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Які ціни на помідори у червні

За інформацією аналітиків, цього тижня виробники пропонують помідори за вартістю 48-65 грн/кг. Як пояснюють учасники ринку, зниження цін на цей овоч відбувається практично на всій території країни. Причиною став початок масового продажу томату з літніх теплиць, що є традиційним сезонним явищем.

"Спроби місцевих тепличних господарств утримати колишній рівень цін супроводжувалися зниженням темпів збуту, внаслідок чого вони змушені були вдатися до негативних цінових коригувань", — повідомляють експерти.

Аналітики нагадують, що минулого року тепличний томат в країні реалізували в середньому на 18% дорожче, однак ціна знижувалася істотніше, аніж нині.

Варто зауважити, що під час війни та окупації ключових виробничих регіонів овочівництва частка імпорту тепличних овочів зросла з 29 до 50%.

Вартість помідорів у супермаркетах

У супермаркетах влітку помідори також знизилися в ціні. Зокрема, помідори червоні у травні продавали у середньому за 89,18 грн/кг, в червні реалізують за 77,43 грн/кг.

 

ціни помідори
Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, вітчизняні виробники суттєво підвищили ціни на важливі продукти українського столу минулого тижня. Зокрема, підскочила вартість молодої картоплі, огірків та моркви.

Також ми писали, що в українців під час повномасштабної війни змінилися споживацькі настрої. Найбільше громадяни витрачають на продукти, товари та послуги першої потреби.

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