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В Украине упал ВВП почти на 30%, — Госстат

15 апреля 2023 14:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине упал ВВП почти на 30%, — Госстат
Падение ВВП в Украине. Фото: Слово и Дело
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Полномасштабная война, оккупация территорий, разрушение инфраструктуры, блокада портов и миграция населения стали главными причинами сокращения потребительского спроса, экспорта и инвестиций, что негативно повлияло на экономику. Однако, благодаря военным успехам ВСУ и антикризисным мерам НБУ и правительства, удалось постепенно стабилизировать макроэкономическую ситуацию. 

Об этом сообщает Национальный банк Украины со ссылкой на Госстат.

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Падение ВВП

Несмотря на то, что в конце года энергетический террор России прервал возобновление экономической активности, большинство предприятий наладили логистику и адаптировались к условиям военного времени. Некоторые бизнесы, однако, не смогли приспособиться из-за ограниченности финансовых ресурсов и производственных процессов.

Фактическое падение экономической активности в 2022 году было меньше прогнозов и обусловлено стремительным наращиванием бюджетных расходов на оборону и безопасность, а также более быстрой адаптацией населения и бизнеса к военным условиям. 

Однако в начале 2023 года экономика начала восстанавливаться благодаря улучшению ситуации в энергетике, наращиванию бюджетных расходов и международной поддержке. Ожидается, что экономика и дальше будет оживляться, и в текущем году удастся избежать падения реального ВВП.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

 

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