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Рост ВВП и повышение курса доллара: новый прогноз ICU

29 марта 2023 09:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара и инфляция изменятся в 2023-м — прогноз ICU
Снизит обороты потребительская инфляция в стране
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинской экономике в 2023 году ожидается незначительное восстановление благодаря улучшению ситуации безопасности и логистики. Также снизит обороты потребительская инфляция.

Об этом сообщается в обновленном макропрогнозе инвесткомпании ICU.

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Уровень ВВП

Согласно прогнозу, специалисты оценивают экономическое восстановление на 2%.

"Реальный ВВП будет оставаться на близком к прошлогоднему уровне после падения на 29%. Мы ожидаем едва заметное экономическое восстановление благодаря улучшению ситуации безопасности и логистики", — говорится в прогнозе.

Замедление инфляции

Ожидается, что потребительская инфляция в этом году резко замедлится из-за слабого частного спроса. Предрасполагающими факторами будут стабильные тарифы и фиксированный обменный курс доллара. Инфляция может составить 15,4%, замедлившись с 26,6%.

В ICU ожидают, что учетная ставка впервые будет снижена в апреле или июне. Относительно внешнего сектора ключевыми рисками остаются рост дефицита торговли товарами и отток частного капитала из страны. Однако, как и в прошлом, риски будут нивелироваться кредитами и грантами от западных партнеров.

Курс доллара

НБУ будет в дальнейшем удерживать курс доллара на текущем уровне несколько кварталов, однако в конце года может ослабить его для снижения внешних дисбалансов экономики. По прогнозу, курс доллара по итогам года составит 40 грн/дол.

Дефицит бюджета

По оценке ICU дефицит государственного бюджета может остаться на уровне около 28% ВВП. Внешнее финансирование останется единственным источником для его покрытия. Международные резервы вырастут с 28,5 млрд до 30,6 млрд. дол.

Внешние заимствования приведут к росту соотношения госдолга к ВВП до более 90%.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

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