Ціни на газ в Україні ростуть — вартість станом на 19 листопада

Заправка автомобиля автогазом. Фото: Укринформ

За период с 10 по 17 ноября в Украине выросла цена на газ для автомобилей. В настоящее время средняя цена на АЗС составляет 34,82 грн за литр, что на 2,15 грн больше, чем неделю назад.

Об этом пишет enkorr.

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В Украине выросла цена на автогаз

Самая высокая цена газа зафиксирована в сети АЗС "Авиас" — 35,69 грн/л (прирост +3,05 грн), наименьшая - в сетях "Авторанс" и "Рур групп" — 31,98 грн/л и 35 грн /л соответственно (прирост +0,50 грн).

У мейджоров газового рынка средняя стоимость газа увеличилась до 35,2 грн/л (на 2,3 грн).

Ресурс на АЗК ОККО и WOG подорожал за неделю в среднем на 2,15 грн/л и 2,3 грн/л соответственно — до 34,99-35,49 грн/л и 35,48-36,48 грн/л.

В государственной сети "Укрнефть" газ вырос в цене на 2 грн/л - до 33,9 грн/л.

В сетях нижнего ценового диапазона средняя стоимость LPG увеличилась на 1,77 грн – до 34,12 грн/л.

Почему растут цены на газ

Удорожание газа на АЗК связано с ростом цены на ресурс на аукционе Украинской энергетической биржи, где 15 ноября стоимость LPG составила 62 500 грн/т (33,75 грн/л).

В то же время соотношение средних цен на автогаз и бензин А-95 составляет 63%, а в октябре этот показатель равнялся 47%.

Напомним, что на украинских автозаправочных станциях обновили стоимость горючего. В воскресенье, 19 ноября, на АЗС Украины цены остаются относительно устойчивыми -.