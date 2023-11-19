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В Україні впродовж тижня різко зросла ціна на автогаз — скільки доведеться платити

19 листопада 2023 09:52
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Ціни на газ в Україні ростуть — вартість станом на 19 листопада
Заправка автомобіля автогазом. Фото: Укрінформ
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

За період з 10 до 17 листопада в Україні зросла ціна на газ для автомобілів. Наразі середня ціна на АЗС становить 34,82 грн за літр, що на 2,15 грн більше, ніж тиждень тому. 

Про це пише enkorr.

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В Україні зросла ціна на автогаз

Так, найвища ціна газу зафіксована в мережі АЗС "Авіас" —  35,69 грн/л (приріст +3,05 грн), найменша — в мережах "Авторанс" і "Рур груп" — 31,98 грн/л і 35 грн/л відповідно (приріст +0,50 грн).

У мейджорів газового ринку середня вартість газу зросла до 35,2 грн/л (на 2,3 грн).  

Ресурс на АЗК ОККО і WOG здорожчав за тиждень у середньому на 2,15 грн/л і 2,3 грн/л відповідно — до 34,99-35,49 грн/л і 35,48-36,48 грн/л.

У державній мережі "Укрнафта" газ зріс у ціні на 2 грн/л — до 33,9 грн/л.

У мережах нижнього цінового діапазону середня вартість LPG збільшилась на 1,77 грн — до 34,12 грн/л.

Чому ростуть ціни на газ

Здорожчання газу на АЗК пов’язане зі зростанням ціни на ресурс на аукціоні Української енергетичної біржі, де 15 листопада вартість LPG сягнула 62 500 грн/т (33,75 грн/л).

Водночас співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 становить 63%, а в жовтні цей показник дорівнював 47%.

Нагадаємо, що на українських автозаправних станціях оновили вартість пального. У неділю, 19 листопада, на АЗС України ціни залишаються відносно сталими

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