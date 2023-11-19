Що відбувається на ринку зерна в Україні в 2023 році. Ціни на зернові в Україні статистика

Комбайн на пшеничному полі. Джерело: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У неділю, 19 листопада, відзначається Всесвітній день зерна або Міжнародний день цільно зернової продукції. Цей рік для українських аграріїв видався надскладним. В середині липня 2023 року Росія фактично вийшла з зернової угоди, та стала систематично завдавати ракетних ударів по портах, портовій та зерновій інфраструктурі на півдні України. Крім того, наразі польські автоперевізники розпочали блокаду руху вантажівок через три найбільші пункти пропуску на кордоні з Україною — Корчева — Краковець, Гребінне — Рава Руська, Дорогуськ — Ягодин. Все це завдало болісного удару по виробникам та експортерам українського зерна і звісно не могло не вплинути на вартість цієї продукції.

Новини.LIVE розповідають про стан вітчизняної зернової індустрії та як змінювались ціни на зерно в Україні впродовж 2023 року.

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Що відбувається з експортом україньского зерна

У липні 2023 року Росія вийшла із Чорноморської зернової ініціативи (так звана зернова угода), яка була укладена між Росією та ООН за участю Туреччини, а також між Україною та ООН за участю Туреччини. Зернова угода встановила процедури безпечного експорту зерна із певних українських портів з метою подолання продовольчої кризи у 2022 році. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Україна входила до числа провідних світових експортерів зерна, щорічно поставляючи на світовий ринок понад 45 млн. тонн.

При цьому за період дії Чорноморської зернової ініціативи Україна експортувала майже 40 мільйонів тон зерна. Основними реципієнтами українського продовольства стали КНР, Іспанія, Турція, Італія та Нідерланди.

Інфографіка підсумків Чорноморської зернової ініціативи.

Із фактичним закриттям зернової угоди українські аграрії опинились у скрутному положенні, враховуючи що ще з квітня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія почергово заборонили імпорт агропродукції з України. Фермери з України орієнтувалися на експорт зерна через сусідні країни за так званими "маршрутами солідарності", які почали працювати з початку вторгнення Росії.

Єврокомісія запровадила заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини з 2 травня по 5 червня поточного року. Пізніше ці заходи продовжили Європейський Союз до 15 вересня.

Втім були і гарні новини. У серпні 2023 року Україна затвердила тимчасові маршрути для цивільних суден, що вирушають із портів Чорного моря. Першими скористалися цим маршрутом суда, які були заблоковані в українських морських портах з початку вторгнення Росії.

З 16 вересня стартував новий тимчасовий експортний коридор, який працює також для вхідного трафіку. За словами посла США в Україні Бріджіт Брінк, за три місяці через український тимчасовий зерновий коридор у Чорному морі пройшли 100 суден.

Скриншот публікації ​​​посла США в Україні Бріджіт Брінк в Х.

Паралельно з успішними прикладами функціонування морського коридору виявилися й характерні йому ризики. За інформацією голови Міністерства Інфраструктури, Олександра Кубракова, з моменту виходу із "зернової угоди" у липні 2023 року Росія провела 21 атаку на портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок цих атак було пошкоджено 160 об'єктів інфраструктури та 122 транспортні засоби.

Наприкінці жовтня виникла деяка неясність у функціонуванні тимчасового коридору. 25 жовтня з'явилася інформація від Адміністрації морських портів України (АМПУ) про тимчасове зупинення роботи морського коридору через військові обмеження. Повідомлялося, що Військово-морські сили не погоджували рух суден через мінну загрозу. Проте пізніше в Міністерстві Інфраструктури заявили, що інформація про припинення або скасування коридору не відповідає дійсності.

А 8 листопада сталося те, чого багато хто побоювався. У порту "Південний" російська ракета вразила судно Kmax Ruler (під прапором Ліберії). Внаслідок атаки загинув український лоцман, а троє членів екіпажу — громадяни Філіппін та працівник порту — отримали поранення.

Проте, тимчасовий коридор дозволив вирішити частину проблем українських експортерів. З початку вторгнення РФ вартість логістики значно зросла, що робить актуальним питання щодо рентабельності поставок української продукції через кордони із використанням західних автомобільних та залізничних переходів, а також через порти на річці Дунай. Експорт через морські порти Великої Одеси сприяє скороченню логістичних витрат українських експортерів.

До всіх проблем українських аграріїв останніми днями доєдналася ще одна — 6 листопада, перевізники з Польщі, які протестують проти лібералізації правил ЄС для українських фур, розпочали блокаду вантажних автомобілів через три основні пункти пропуску на кордоні з Україною: Корчова – Краковець, Гребінне – Рава Руська, Дорогуськ – Ягодин. За два дні блокади понад 20 тисяч транспортних засобів було паралізовано з обох боків українсько-польського кордону.

Заблоковані вантажівки на кордоні з Польщею. Фото: соцмережі

У четвер, 16 листопада, з 13:00 Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) здійснила блокування пункту пропуску Више Німецьке – Ужгород на кордоні з Україною з боку Словаччини. Ця запобіжна акція тривала одну годину, і її метою було висловити підтримку з боку словацьких перевізників польським колегам.

Всі ці проблеми призвели до того, що за даними Мінагрополітики, станом на 15 листопада обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у маркетингового році 2023/2024 склав 10,97 млн тонн, що майже на 30% менше, ніж у попередньому сезоні, коли цей показник досяг 15,57 млн тонн.

Як змінювались ціни на зерно за 5 місяців

Тут ми приводимо статистику зміни цін на пшеницю, кукурудзу, соняшник та ячмінь в Україні, починаючи з липня 2023 року. Дані про ціни ми зібрали з профільного моніторингового порталу tripoli.land. Вартість вказана за за тону разом з ПДВ.

Ціни на зернові у липні 2023

Пшениця — 5192 грн;

Кукурудза — 5 096 грн;

Ячмінь — 4 130

Соняшник — 14 075 грн;

Ціни на зернові у серпні 2023

Пшениця — 4 700 грн;

Кукурудза — 5 171 грн;

Ячмінь — 3 877 грн;

Соняшник — 13 518 грн;

Ціни на зернові у вересні 2023

Пшениця — 3 825 грн;

Кукурудза — 3 848 грн;

Ячмінь — 2 785 грн;

Соняшник — 9 996;

Ціни на зернові у жовтні 2023

Пшениця — 4 179 грн;

Кукурудза — 3 784 грн;

Ячмінь — 2 492 грн;

Соняшник — 10 053 грн;

Ціни на зернові у листопаді 2023

Пшениця — 4 592 грн;

Кукурудза — 4 519 грн;

Ячмінь — 3 828 грн;

Соняшник — 12 265 грн;

Інфографіка динаміки змін цін на зерно в Україні за 5 місяців

Як бачимо,після суттєвого зниження цін на зернові наприкінці літа та початку осені, у листопаді спостерігається тенденція до зростання. Ця зміна зумовлена кількома факторами, включаючи сезонні коливання, загальну економічну обстановку в країні, а також проблеми у логістиці, з якими зіткнулися експортери українських зернових.

Нагадаємо, що ми регулярно аналізуємо ситуацію на ринку зерна в Україні та висвітлюємо ціни на ячмінь та соняшник. Крім того, ми розповідаємо, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли з боку РФ портів і зерносховищ нашої країни.