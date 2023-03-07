НБУ с 1 апреля запустит новое поколение системы е-платежей

В Украине с 1 апреля запускают новое поколение системы е-платежей
В Украине с 1 апреля текущего года заработает новая инструкция по выполнению межбанковских платежных операций в гривне. Это произойдет в рамках запуска нового поколения системы электронных платежей (СЭП) на базе международного стандарта ISO 20022 в круглосуточном режиме.
Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
-
Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить
-
Эксперт назвал цель окупантов в отношении Бахмута
-
В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила зачем рф делает такие маневры
-
Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС
-
Во Львовской области заработает еще одно военное заведение
-
Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма
-
На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак
-
Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках
-
В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам
-
В Харькове более чем через год включат уличные фонари
Что позволит новая система е-платежей
Отмечается, что регулятор установил новый порядок проведения межбанковских операций через счета участников СЭП по правилам формирования, обмена и обработки электронных сообщений. Также обновил порядок внесения информации о включении/выключении участника из справочника участников СЭП.
Также обновлены процедуры относительно:
- механизма осуществления межбанковских платежных операций по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета;
- списка информации о небанковском поставщике платежных услуг в соответствующем справочнике;
- выполнения участниками СЭП межбанковских платежных операций нефинучреждений;
- межбанковских платежных операций в гривне через корреспондентские счета, открываемые банками-резидентами в банках-резидентах.
Как ожидается, новое поколение СЭП должно повысить автоматизацию, а также уровень обслуживания клиентов. Круглосуточная работа позволит проводить операции без остановки и осуществлять оперативный переход от календарного дня.
Ранее планировалось запустить новое поколение СЭП с 20 августа 2022 года, однако дату перенесли.
Напомним, в течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.