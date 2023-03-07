НБУ с 1 апреля запустит новое поколение системы е-платежей

Новое поколение СЕП должно повысить автоматизацию

В Украине с 1 апреля текущего года заработает новая инструкция по выполнению межбанковских платежных операций в гривне. Это произойдет в рамках запуска нового поколения системы электронных платежей (СЭП) на базе международного стандарта ISO 20022 в круглосуточном режиме.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

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Отмечается, что регулятор установил новый порядок проведения межбанковских операций через счета участников СЭП по правилам формирования, обмена и обработки электронных сообщений. Также обновил порядок внесения информации о включении/выключении участника из справочника участников СЭП.

Также обновлены процедуры относительно:

механизма осуществления межбанковских платежных операций по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета;

списка информации о небанковском поставщике платежных услуг в соответствующем справочнике;

выполнения участниками СЭП межбанковских платежных операций нефинучреждений;

межбанковских платежных операций в гривне через корреспондентские счета, открываемые банками-резидентами в банках-резидентах.

Как ожидается, новое поколение СЭП должно повысить автоматизацию, а также уровень обслуживания клиентов. Круглосуточная работа позволит проводить операции без остановки и осуществлять оперативный переход от календарного дня.

Ранее планировалось запустить новое поколение СЭП с 20 августа 2022 года, однако дату перенесли.

Напомним, в течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.