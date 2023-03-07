НБУ з 1 квітня запустить нове покоління системи е-платежів

Нове покоління СЕП має підвищити автоматизацію

В Україні з 1 квітня поточного року запрацює нова інструкція щодо виконання міжбанківських платіжних операцій у гривні. Це станеться в рамках запуску нового покоління системи електронних платежів (СЕП) на базі міжнародного стандарту ISO 20022 у цілодобовому режимі.

Про це поінформував Національний банк України (НБУ).

Що дозволить нова система е-платежів

Зазначається, що регулятор встановив новий порядок проведення міжбанківських операцій через рахунки учасників СЕП щодо правил формування, обміну та обробки електронних повідомлень. Також оновив порядок внесення інформації про включення/виключення учасника із довідника учасників СЕП.

Також оновлено процедури щодо:

механізму здійснення міжбанківських платіжних операцій за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку;

списку інформації про небанківського постачальника платіжних послуг у відповідному довіднику;

виконання учасниками СЕП міжбанківських платіжних операцій нефінустанов;

міжбанківських платіжних операцій у гривні через кореспондентські рахунки, які відкриваються банками-резидентами в банках-резидентах.

Як очікується, нове покоління СЕП має підвищити автоматизацію, а також рівень обслуговування клієнтів. Цілодобова робота дозволить проводити операції без зупинки та здійснювати оперативний перехід від поточного календарного дня.

Раніше планували запустити нове покоління СЕП з 20 серпня 2022 року, однак дату перенесли.

Нагадаємо, протягом 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.