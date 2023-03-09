Приватизация в Украине — сколько госимущества было продано с начала года

Сколько госимущества продали на торгах в этом году: известны самые ценные объекты
В Украине с начала года распродажа государственного имущества принесла бюджету первый миллиард гривен. Больше всего получили от продажи Усть-Дунайского морского порт.а
Об этом рассказал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев в Telegram.
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Результаты приватизации
"Первый миллиард гривен заработан от приватизации в этом году. На это понадобилось чуть больше двух месяцев", — написал он.
По его данным, провели 81 приватизационный аукцион, по результатам которых покупатели должны оплатить выставленные на них объекты госсобственности 1,038 миллиарда гривен.
Гетманцев заметил, что конкурсы отличались высокой конкуренцией. Желающих приобрести государственное имущество было 468, а общая стартовая стоимость объектов приватизации повысилась в ходе торгов почти в шесть раз.
Самые выгодные продажи
Наибольшие поступления в текущем году были от продажи:
- Усть-Дунайского порта — 201 млн грн;
- гостиницы "Власта" во Львове — 115 млн грн;
- Стороныбабского спиртзавода — 142 млн грн;
- Жовтневого спиртзавода — 85 млн грн.
"Выход государства из нестратегических активов и поиск для них эффективного собственника, способного улучшить деятельность предприятий, создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность продукции и услуг — одна из ключевых задач, определенных Планом обновления Украины", — добавил Гетманцев.
Напомним, морской "Белгород-Днестровский порт" выставят на повторные торги по вдвое пониженной цене. Во время первого аукциона не нашлось покупателей.
Ранее Верховная Рада упростила приватизацию ряда государственных предприятий, имеющих многомиллионные налоговые долги. Такие объекты можно будет приобрести без согласия налоговых органов при уплате долга.