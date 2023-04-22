Долги за коммуналку — в Украине запретили взимать задолженность с некоторых переселенцев

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине правительство запретило взимать с некоторых переселенцев задолженность за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях или тех, где продолжаются боевые действия. Однако запрет распространяется не на весь долг.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Постановление, которое разработало Минреинтеграции, предусматривает, что переселенцы, покинувшие свои дома как в зонах ведения активных боевых действий или находящихся под оккупацией, могут не платить долг за коммуналку. Речь идет только о тех, кто вынужденно покинул свой дом и эвакуировался в более безопасные регионы.

Также запрет распространяется исключительно на долг, образовавшийся после 24 февраля 2022 года.

Граждане могут узнать, подпадают ли под эту категорию из перечня Минреинтеграции. В списке указаны все населенные пункты, подлежащие под запрет взыскания средств за коммуналку.

Для того чтобы долг не взимали, нужно предоставить документы, подтверждающие отсутствие лица в доме. Жители должны предоставить их поставщикам коммунальных услуг или управляющим многоквартирным домом. Это могут быть:

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

документ о временном убежище за границей;

документ с работы, о лечении, обучении или прохождении военной службы.

Другие законодательные инициативы

В январе в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрировали законопроект №8367 о внесении изменений в закон "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию". Однако, как свидетельствует информация на парламентском сайте, законопроект "лежит" в Раде на ознакомлении без движения.

В случае его принятия гражданам должны были простить задолженность за жилищно-коммунальные услуги за время, когда на территории, где расположено жилье, продолжались боевые действия.

Ожидается, что долг спишут:

за накопленные суммы за управление многоквартирным зданием;

за неуплату за поставку и распределение "голубого топлива" для нужд бытовых потребителей;

за неуплату за поставку и распределение электричества;

за снабжение тепловой энергии;

за неуплату за поставку горячей воды, централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод;

за услуги по обращению с бытовыми отходами.

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В этой связи государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

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