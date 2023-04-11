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В Украине вместо европейской строится советская модель газового рынка, — Тютюнник

11 апреля 2023 15:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украине вместо европейской строится советская модель газового рынка, — Тютюнник
Гендиректор Региональной газовой компании Алексей Тютюнник / Фото: пресс-служба РГК
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Вместо европейской в Украине строится советская модель газового рынка. Эта модель является коррупционной и тупиковой.

Об этом генеральный директор Региональной газовой компании Алексей Тютюнник рассказал в интервью "Экономической правде".

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Две модели газового рынка

По словам Тютюнника, существует две реальные модели газового рынка.

Это так называемая "европейская" и "советская" модели.

Табак объяснил различия между этими двумя моделями.

Европейская модель

Первая модель газового рынка, европейская, строится в соответствии с требованиями Третьего энергопакета.

"В этой модели каждый участник рынка является независимым игроком и им просто развивать перспективные и инновационные проекты. К примеру, биометановый проект или LNG-терминал как самостоятельные инновационные звенья участников и игроков на рынке природного газа в Европе", — подчеркнул Тютюнник.

Советская модель

В противоположность европейской советская модель является нерыночной.

Сущностью этой модели есть вертикаль власти.

"Все по команде следуют указаниям от одного человека или группы людей", — так коротко очертил эту модель гендиректор Региональной газовой компании.

Что происходит в Украине

Алексей Тютюнник отметил, что именно этот советский нерыночный вариант газового рынка сейчас строится в Украине.

"Считаю его коррупционным и тупиковым", — подчеркнул гендиректор Региональной газовой компании.

Напомним, что в Украине зафиксировано снижение стоимости природного газа в феврале текущего года. Падение цены на "голубое топливо" объяснили ситуацией на европейском рынке топлива.

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