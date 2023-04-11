В Украине вместо европейской строится советская модель газового рынка, — Тютюнник
Вместо европейской в Украине строится советская модель газового рынка. Эта модель является коррупционной и тупиковой.
Об этом генеральный директор Региональной газовой компании Алексей Тютюнник рассказал в интервью "Экономической правде".
Две модели газового рынка
По словам Тютюнника, существует две реальные модели газового рынка.
Это так называемая "европейская" и "советская" модели.
Табак объяснил различия между этими двумя моделями.
Европейская модель
Первая модель газового рынка, европейская, строится в соответствии с требованиями Третьего энергопакета.
"В этой модели каждый участник рынка является независимым игроком и им просто развивать перспективные и инновационные проекты. К примеру, биометановый проект или LNG-терминал как самостоятельные инновационные звенья участников и игроков на рынке природного газа в Европе", — подчеркнул Тютюнник.
Советская модель
В противоположность европейской советская модель является нерыночной.
Сущностью этой модели есть вертикаль власти.
"Все по команде следуют указаниям от одного человека или группы людей", — так коротко очертил эту модель гендиректор Региональной газовой компании.
Что происходит в Украине
Алексей Тютюнник отметил, что именно этот советский нерыночный вариант газового рынка сейчас строится в Украине.
"Считаю его коррупционным и тупиковым", — подчеркнул гендиректор Региональной газовой компании.
Напомним, что в Украине зафиксировано снижение стоимости природного газа в феврале текущего года. Падение цены на "голубое топливо" объяснили ситуацией на европейском рынке топлива.