В Україні замість європейської будується радянська модель газового ринку, — Тютюнник
Замість європейської в Україні будується радянська модель газового ринку. Ця модель є корупційною і тупиковою.
Про це генеральний директор Регіональної газової компанії Олексій Тютюнник розповів у інтерв’ю "Економічній правді".
Дві моделі газового ринку
За словами Тютюнника, існує дві реальні моделі газового ринку.
Це так звана "європейська" і "радянська" моделі.
Тютюнник пояснив відмінності між цими двома моделями.
Європейська модель
Перша модель газового ринку, європейська, будується згідно із вимогами Третього енергопакету.
"В цій моделі кожен учасник ринку є незалежним гравцем і їм просто розвивати перспективні й інноваційні проекти. Наприклад, біометановий проект або LNG-термінал як самостійні інноваційні ланки учасників і гравців на ринку природного газу в Європі", — наголосив Тютюнник.
Радянська модель
На противагу європейській, радянська модель є неринковою.
Сутністю цієї моделі є вертикаль влади.
"Всі за командою виконують вказівки від однієї людини або групи людей", — так коротко окреслив цю модель гендиректор Регіональної газової компанії.
Що відбувається в Україні
Олексій Тютюнник зазначив, що саме цей, радянський, неринковий варіант газового ринку зараз будується в Україні.
"Вважаю його корупційним і тупиковим", — наголосив гендиректор Регіональної газової компанії.
Нагадаємо, що в Україні зафіксували зниження вартості природного газу у лютому поточного року. Падіння ціни на "блакитне паливо" пояснили ситуацією на європейському ринку палива.