В Україні замість європейської будується радянська модель газового ринку, — Тютюнник

Гендиректор Регіональної газової компанії Олексій Тютюнник / Фото: пресслужба РГК

Замість європейської в Україні будується радянська модель газового ринку. Ця модель є корупційною і тупиковою.

Про це генеральний директор Регіональної газової компанії Олексій Тютюнник розповів у інтерв’ю "Економічній правді".

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Дві моделі газового ринку

За словами Тютюнника, існує дві реальні моделі газового ринку.

Це так звана "європейська" і "радянська" моделі.

Тютюнник пояснив відмінності між цими двома моделями.

Європейська модель

Перша модель газового ринку, європейська, будується згідно із вимогами Третього енергопакету.

"В цій моделі кожен учасник ринку є незалежним гравцем і їм просто розвивати перспективні й інноваційні проекти. Наприклад, біометановий проект або LNG-термінал як самостійні інноваційні ланки учасників і гравців на ринку природного газу в Європі", — наголосив Тютюнник.

Радянська модель

На противагу європейській, радянська модель є неринковою.

Сутністю цієї моделі є вертикаль влади.

"Всі за командою виконують вказівки від однієї людини або групи людей", — так коротко окреслив цю модель гендиректор Регіональної газової компанії.

Що відбувається в Україні

Олексій Тютюнник зазначив, що саме цей, радянський, неринковий варіант газового ринку зараз будується в Україні.

"Вважаю його корупційним і тупиковим", — наголосив гендиректор Регіональної газової компанії.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували зниження вартості природного газу у лютому поточного року. Падіння ціни на "блакитне паливо" пояснили ситуацією на європейському ринку палива.