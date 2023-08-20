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В Украине вводится новая формула расчета пенсии

20 августа 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине вводится новая формула расчета пенсии
Люди постарше просчитывают размер пенсии. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине иначе будут считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.

Об этом министр соцполитики Оксана Жолнович заявила в интервью "Укринформу".

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Новая формула расчета пенсии

По словам министера соцполитики Оксаны Жолнович, ведомство сейчас работает над тем, чтобы каждый человек имел четкий алгоритм начисления пенсии с учетом отработанного стажа и уплаченных взносов. И чтобы этот алгоритм был всегда привязан к каким-либо базовым величинам.

"Действующая формула расчета пенсии с учетом индексаций очень занижает реальную стоимость заработка. Скажем, пенсия 2000-го в 300 гривен в эквиваленте средней заработной платы была неплохой. А теперь с индексацией это просто мизер. Индексация постоянно отстает, и это несправедливо", — пояснила она.

Также она сообщила, что уже к концу этого года появятся конкретные результаты работы над пенсионной реформой, включающей введение накопительной пенсии.

Отметим, что по состоянию на начало июля 2023 года средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 грн. С начала полномасштабного вторжения средний размер пенсионных выплат в стране увеличился на 21,5%.

Напомним, до конца текущего года для определенных категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

До конца года в Украине должны проверить соответствие персональных данных получателей выплат.

Это предусматривает Закон Украины "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании" и приказ "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

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