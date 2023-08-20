В Україні запроваджують нову формулу розрахунку пенсії

Люди старшого віку прораховують розмір пенсії. Фото: Google

В Україні інакше рахуватимуть пенсії. Передбачається, що новий алгоритм можуть презентувати із проєктом запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення до кінця поточного року.

Про це міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила в інтерв'ю "Укрінформу".

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Нова формула розрахунку пенсії

За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, відомство зараз працює над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії з огляду на відпрацьований стаж та сплачені внески. І щоб цей алгоритм був завжди прив'язаний до якихось базових величин.

"Чинна формула розрахунку пенсії з урахуванням індексацій дуже занижує реальну вартість заробітку. Скажімо, пенсія 2000-го в 300 гривень в еквіваленті середньої заробітної плати була непоганою. А тепер з індексацією це просто мізер. Індексація постійно відстає, і це несправедливо", — пояснила вона.

Також вона повідомила, що вже до кінця поточного року з'являться конкретні результати роботи над пенсійною реформою, що включає запровадження накопичувальної пенсії.

Зауважимо, станом на початок липня 2023 року середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн. З початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати в країні збільшився на 21,5%.

Нагадаємо, до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

До кінця року в Україні мають первірити відповідність персональних даних отримувачів виплат.

Це передбачає Закон України "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування" та наказ "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".