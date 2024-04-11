Прозора мережа — в Украине создали новую платежную систему

Смартфон в руках. Фото: pixabay

В Украине появилась новая платежная система "Прозора мережа", инициированная Независимой ассоциацией банков. Пока она работает в тестовом режиме.

Об этом проинформировала пресс-служба Ассоциации.

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Преимущества "Прозорої мережі"

Как отмечают в Ассоциации, запуск платежной системы поддержали также банковское сообщество, бизнес, международные партнеры.

Ожидается, что в следующие два года "Прозора мережа" наберет популярность и будет обрабатывать:

не менее 30% всех розничных платежей;

80% денежных переводов внутри страны.

По словам главы совета НАБУ Владимира Мудрого, таким образом, ассоциация стала площадкой для инновационных проектов.

"Это наш тестовый проект, как стать не только помогающей ассоциацией, но и площадкой для запуска новых инновационных проектов на рынке", — сообщил он.

Система "Прозора мережа" построена на базе Системы электронных платежей НБУ (СЕП), обеспечит отсутствие посредников между банками и соответствие нормам законодательства.

Благодаря новой платежной системе станет возможно:

производить расчет за несколько секунд;

делать бесплатные переводы P2P;

иметь вдвое более низкие комиссии для продавцов в отличие от других платежных систем.

Как воспользоваться новой системой

Для того, чтобы воспользоваться новой системой, украинцы должны иметь мобильное приложение своего банка. В дальнейшем нужно:

при расчете в магазине — показать или отсканировать QR-код;

для онлайн-оплаты в интернете — выбрать на пункт "Прозора мережа", подтвердив платеж;

во время P2P-перевода — найти родственника, друга знакомого в телефонной книге, отправить QR-код или ссылку через любой мессенджер.

Детали о работе "Прозорої мережі" обнародованы на сайте prozora.network.

Источник: prozora.network

Что еще стоит знать

Напомним, Нацбанк анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.

Также известно, что НБУ продолжил сотрудничество с Министерством финансов США в целях защиты банковского и финансового сектора от киберугроз. Речь идет о подписании меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.