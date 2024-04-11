Прозора мережа — в Украине создали новую платежную систему

В Украине запустили новую платежную систему — какие тарифы
В Украине появилась новая платежная система "Прозора мережа", инициированная Независимой ассоциацией банков. Пока она работает в тестовом режиме.
Об этом проинформировала пресс-служба Ассоциации.
Преимущества "Прозорої мережі"
Как отмечают в Ассоциации, запуск платежной системы поддержали также банковское сообщество, бизнес, международные партнеры.
Ожидается, что в следующие два года "Прозора мережа" наберет популярность и будет обрабатывать:
- не менее 30% всех розничных платежей;
- 80% денежных переводов внутри страны.
По словам главы совета НАБУ Владимира Мудрого, таким образом, ассоциация стала площадкой для инновационных проектов.
"Это наш тестовый проект, как стать не только помогающей ассоциацией, но и площадкой для запуска новых инновационных проектов на рынке", — сообщил он.
Система "Прозора мережа" построена на базе Системы электронных платежей НБУ (СЕП), обеспечит отсутствие посредников между банками и соответствие нормам законодательства.
Благодаря новой платежной системе станет возможно:
- производить расчет за несколько секунд;
- делать бесплатные переводы P2P;
- иметь вдвое более низкие комиссии для продавцов в отличие от других платежных систем.
Как воспользоваться новой системой
Для того, чтобы воспользоваться новой системой, украинцы должны иметь мобильное приложение своего банка. В дальнейшем нужно:
- при расчете в магазине — показать или отсканировать QR-код;
- для онлайн-оплаты в интернете — выбрать на пункт "Прозора мережа", подтвердив платеж;
- во время P2P-перевода — найти родственника, друга знакомого в телефонной книге, отправить QR-код или ссылку через любой мессенджер.
Детали о работе "Прозорої мережі" обнародованы на сайте prozora.network.
Что еще стоит знать
Напомним, Нацбанк анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.
Также известно, что НБУ продолжил сотрудничество с Министерством финансов США в целях защиты банковского и финансового сектора от киберугроз. Речь идет о подписании меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.
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