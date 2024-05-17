Предпринимателям увеличили лимит на посылки за границу — детали

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В Украине увеличили новый налогооблагаемый лимит на международные посылки до 1000 евро. Эта инициатива может способствовать уменьшению издержек для бизнеса.

Об этом говорится в законе №3613-IX О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях осуществления таможенного контроля и таможенного оформления отдельных категорий товаров, который вступил в силу 16 мая.

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Подробнее об изменениях

Согласно новому закону, порог стоимости товаров, которые юридические лица и ФЛП могут отправлять за границу в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, вырос со 150 до 1000 евро.

Однако оператор почтовой связи или экспресс-перевозчик должен подавать дополнительный реестр международных почтовых или экспресс-отправлений в случае, если товары не подлежат вывозной пошлине или ограничениям.

Что этому предшествовало

В марте этого года Верховная Рада приняла законопроект №9456 о таможенном контроле и оформлении экспорта биометана. Этот документ регулирует процедуру таможенного оформления вывоза биометана из Украины с целью содействия развитию производства этого вида топлива и расширению экспортных возможностей страны.

Кроме этого, закон повышает порог стоимости товаров, которые ФЛП и предприятия могут направлять за пределы Украины без письменного декларирования. Эти изменения направлены на уменьшение издержек бизнеса и ускорение логистики.

Что еще нужно знать

Напомним, Государственная таможенная служба Украины дает возможность украинцам самостоятельно декларировать экспресс-отправку за границу. Теперь это можно сделать прямо со смартфона через Личный кабинет на вебпортале "Единое окно для международной торговли", подав электронную таможенную декларацию М-16.

Мы также сообщали, что Верховная Рада Украины в конце апреля поддержала законопроект №10380. Он предусматривает внедрение растаможку автомобилей в приложении "Дія". "За" проголосовали 269 народных депутатов.