Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні збільшився ліміт на посилки за кордон — деталі arrow

В Україні збільшився ліміт на посилки за кордон — деталі

17 травня 2024 10:20
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Підприємцям збільшили ліміт на посилки за кордон — деталі
Сортування посилок. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні збільшили новий неоподаткований ліміт на міжнародні посилки до 1 000 євро. Ця ініціатива може сприяти зменшенню витрат для бізнесу.

Про це йдеться у законі №3613-IX Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного контролю та митного оформлення окремих категорій товарів, який набув чинності 16 травня.

Читайте також:

Детальніше про зміни

Згідно з новим законом, поріг вартості товарів, які юридичні особи та ФОПи можуть відправляти за кордон у міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, зросла з 150 до 1 000 євро. 

Проте оператор поштового зв'язку або експрес-перевізник повинен подавати додатковий реєстр міжнародних поштових або експрес-відправлень у випадку, якщо товари не підлягають вивізному миту або обмежень.

Що цьому передувало

У березні цього року Верховна Рада прийняла законопроєкт №9456 щодо митного контролю та оформлення експорту біометану. Цей документ регулює процедуру митного оформлення вивезення біометану з України з метою сприяння розвитку виробництва цього виду палива та розширення експортних можливостей країни.

Крім цього, закон підвищує поріг вартості товарів, які ФОПи та підприємства можуть надсилати за межі України без письмового декларування. Ці зміни спрямовані на зменшення витрат бізнесу та прискорення логістики.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Державна митна служба України надає можливість українцям самостійно декларувати експрес-відправлення за кордон. Відтепер це можна зробити просто зі смартфона через Особистий кабінет на вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", подавши електронну митну декларацію М-16.

Ми також повідомляли, що Верховна Рада України наприкінці квітня підтримала законопроєкт №10380. Він передбачає впровадження розмитнення автомобілів у застосунку "Дія". "За" проголосували 269 народних депутатів.

ФОП
закон
Митна служба
гроші
пошта
бізнес
посилки
підприємці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників