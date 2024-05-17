Підприємцям збільшили ліміт на посилки за кордон — деталі

Сортування посилок. Фото: УНІАН

В Україні збільшили новий неоподаткований ліміт на міжнародні посилки до 1 000 євро. Ця ініціатива може сприяти зменшенню витрат для бізнесу.

Про це йдеться у законі №3613-IX Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного контролю та митного оформлення окремих категорій товарів, який набув чинності 16 травня.

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Детальніше про зміни

Згідно з новим законом, поріг вартості товарів, які юридичні особи та ФОПи можуть відправляти за кордон у міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, зросла з 150 до 1 000 євро.

Проте оператор поштового зв'язку або експрес-перевізник повинен подавати додатковий реєстр міжнародних поштових або експрес-відправлень у випадку, якщо товари не підлягають вивізному миту або обмежень.

Що цьому передувало

У березні цього року Верховна Рада прийняла законопроєкт №9456 щодо митного контролю та оформлення експорту біометану. Цей документ регулює процедуру митного оформлення вивезення біометану з України з метою сприяння розвитку виробництва цього виду палива та розширення експортних можливостей країни.

Крім цього, закон підвищує поріг вартості товарів, які ФОПи та підприємства можуть надсилати за межі України без письмового декларування. Ці зміни спрямовані на зменшення витрат бізнесу та прискорення логістики.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Державна митна служба України надає можливість українцям самостійно декларувати експрес-відправлення за кордон. Відтепер це можна зробити просто зі смартфона через Особистий кабінет на вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", подавши електронну митну декларацію М-16.

Ми також повідомляли, що Верховна Рада України наприкінці квітня підтримала законопроєкт №10380. Він передбачає впровадження розмитнення автомобілів у застосунку "Дія". "За" проголосували 269 народних депутатів.