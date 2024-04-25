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В Украине подорожают яйца — какие цены будут перед Пасхой

25 апреля 2024 16:20
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Рекордное подорожание продуктов перед Пасхой — увеличатся ли цены на яйца
Роспись писанки. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Перед Пасхой в Украине возможен рост цен на яйца, что, однако, не должно существенно повлиять на общую ценовую ситуацию из-за достаточного предложения. Торговые сети не прогнозируют значительного удорожания, поскольку предложение яиц достаточно для удовлетворения спроса перед праздником.

Об этом сообщил глава Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии УНІАН.

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"Традиционно в канун праздника спрос на яйца увеличивается, однако в этом году это, опять же, не будет иметь существенного влияния, и потребители могут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве", — подчеркнул он.

Он считает, что возможно временное повышение цен в течение следующих двух недель, однако оно не приведет к общему росту стоимости на рынке из-за большого количества доступных для продажи товаров.

Руководитель маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович также поддерживает это мнение, утверждая, что благодаря достаточному предложению цены на яйца ниже, чем в прошлом году. Она предполагает незначительное повышение на 15% перед Пасхой, что типично для предпраздничного периода.

В торговых сетях также не ожидают значительного роста цен на яйца перед праздником. Представители сети супермаркетов АТБ сообщили, что хотя спрос растет перед Пасхой, это не приведет к значительному росту цен.

"Благодаря возобновляющим свою работу птицефабрикам дефицита куриных яиц в стране нет, и их количество полностью покрывает потребности населения", — резюмируют в АТБ.

Что еще нужно знать

Напомним, стоимость пасхальной корзины в 2024 году по подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики" выросла до 1652,05 грн., или на 12,9%. Речь идет о стоимости традиционной куличи домашней выпечки, яиц, домашней колбасы, буженины, сала, сливочного масла, мягкого и твердого сыра, огурцов, помидоров, яблок и вина "Кагор" из расчета на 4 человека. Без алкоголя, яблок и овощей такая корзина будет стоить 1422,05 грн, то есть на 17,6% больше, чем в прошлом году.

Мы также писали, что мировые цены на какао резко выросли в этом году, увеличившись втрое с начала года. Это может привести к подорожанию шоколада в Украине, эксперты прогнозируют, что к лету цены на шоколад могут вырасти вдвое.

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