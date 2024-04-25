Рекордне здорожчання продуктів перед Великоднем — чи зростуть ціни на яйця

Розпис писанки. Фото: УНІАН

Перед Великоднем в Україні можливо буде зростання цін на яйця, що, однак, не повинно суттєво вплинути на загальну цінову ситуацію через достатню пропозицію. Торговельні мережі не прогнозують значного здорожчання, оскільки пропозиція яєць є достатньою для задоволення попиту перед святом.

Про це повідомив голова Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі УНІАН.

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Що буде з цінами на яйця перед Великоднем

"Традиційно напередодні свята попит на яйця збільшується, однак в цьому році це, знову ж таки, не матиме суттєвого впливу, і споживачі можуть розраховувати на доступні цінові пропозиції в достатній кількості", — наголосив він.

Він вважає, що можливе тимчасове підвищення цін протягом наступних двох тижнів, проте воно не призведе до загального зростання вартості на ринку через велику кількість товарів, що доступні для продажу.

Керівниця маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович також підтримує цю думку, стверджуючи, що завдяки достатній пропозиції ціни на яйця є нижчими, ніж у минулому році. Вона передбачає незначне підвищення на 15% перед Великоднем, що є типовим для передсвяткового періоду.

У торгових мережах також не очікують на значне зростання цін на яйця перед святом. Представники мережі супермаркетів АТБ повідомили, що хоча попит зростає перед Великоднем, це не призведе до значного зростання цін.

"Завдяки птахофабрикам, які відновлюють свою роботу, дефіциту курячих яєць в країні немає, і їх кількість повністю покриває потреби населення", — резюмують в АТБ.

Що ще треба знати

Нагадаємо, вартість великоднього кошика у 2024 році за підрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" зросла до 1652,05 грн, або на 12,9%. Йдеться про вартість традиційної паски домашньої випічки, яєць, домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, м’якого та твердого сиру, огірків, помідорів, яблук та вина "Кагор" із розрахунку на 4-х осіб. Без алкоголю, яблук та овочів такий кошик буде коштувати 1422,05 грн, тобто на 17,6% більше, ніж минулого року.

Ми також писали, що світові ціни на какао різко зросли у цьому році, збільшившись втричі з початку року. Це може призвести до подорожчання шоколаду в Україні, експерти прогнозують, що до літа ціни на шоколад можуть зрости удвічі.