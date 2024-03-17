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В Украине подорожали тарифы на коммуналку — как изменились цены за год

17 марта 2024 10:47
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Ирина Шпак
редактор
Тарифы на коммуналку — на какие услуги выросли цены в Украине за год
Деньги и счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

За последний год в Украине наблюдается значительный рост цен на коммунальные услуги. По данным статистики, с февраля 2023 по февраль 2024 стоимость коммунальных услуг выросла на 12,7%.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.

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На какие услуги выросли тарифы

Наибольший рост цен среди коммунальных услуг зафиксирован на электроэнергию. За год тарифы повысились на 69,7%.

Также подорожали:

  • уборка мусора — на 4,5%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами — 4,2%;
  • содержание и ремонт жилья — 3%.

Причиной роста цен на электроэнергию является повышение тарифа еще летом 2023 года. Тогда тариф вне зависимости от объема потребления вырос до 2,64 грн за 1 кВт-ч. До этого были следующие градации:

  • за потребление электричества до 150 кВт-ч — 1,44 грн;
  • при большем использовании объема — 1,68 грн/кВт-час.

В то же время водоснабжение подешевело на 0,8%.

Стоимость следующих услуг не изменилась:

  • природный газ;
  • горячая вода и отопление.

Тарифы на свет и газ в марте и апреле

В марте и апреле в Украине будет действовать прежний тариф на электроэнергию — 2,64 грн за киловатт-час, о чем сообщило Министерство энергетики. Эта информация опровергает распространенные слухи о возможном повышении цены до 6 грн за киловатт-час. Министерство заявило, что тариф на электроэнергию останется неизменным до конца холодного сезона.

Стоимость газа также останется неизменной — 7,96 грн за 1 куб. м. от Нафтогаза. Компания отмечает необходимость постепенного пересмотра цен в сторону повышения после отопительного сезона.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Мы также писали, что в Украине до конца весны могут принять повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. В среднем цена может подскочить на 12%.

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