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В Украине изменили порядок выплат волонтерам с инвалидностью: какие условия начисления

8 апреля 2023 15:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Волонтерский штаб. Фото: stb.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине изменили условия предоставления единовременного пособия волонтерам в случае получения инвалидности в результате войны или их смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

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Кто может рассчитывать на выплату

Теперь рассчитывать на выплаты могут лица, оказывавшие волонтерскую помощь Вооруженным силам Украины или другим силовым подразделениям и во время защиты и обороны нашего государства получили инвалидность в результате ранения (контузии, увечья или травмы). В случае смерти волонтеров получить помощь могут члены их семей.

Решение о назначении такой помощи принимают представители межведомственной комиссии министерства. Для того чтобы получить выплату, комиссии нужно предоставить соответствующее заявление и необходимые документы.

выплаты для волонтеров

Сколько будут выплачивать

Размер денежной помощи зависит от уровня установленной инвалидности, а именно:

  • инвалидность I группы — 647 250 гривен;
  • инвалидность II группы — 517 800 гривен;
  • инвалидность III группы — 388 350 гривен;
  • в случае смерти волонтера — 1 294 500 гривен.

Куда обращаться за выплатами

выплаты для волонтеров

Напомним, что недавно мы писали, какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году. Речь идет о различных компенсационных выплатах и льготах.

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