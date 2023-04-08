Зміни у виплатах волонтерам з інвалідністю — що вирішив Кабмін

Волонтерський штаб. Фото: stb.ua

В Україні змінили умови надання одноразової грошової допомоги волонтерам у разі отримання інвалідності внаслідок війни або їхньої смерті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

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Хто може розраховувати на виплату

Тепер розраховувати на виплати можуть особи, які надавали волонтерську допомогу Збройним силам України або іншим силовим підрозділам та під час захисту й оборони нашої держави отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, каліцтва або травми). У разі смерті волонтерів отримати допомогу зможуть члени їхніх родин.

Рішення про призначення такої допомоги ухвалюють представники міжвідомчої комісії міністерства. Для того, щоб отримати виплату, комісії потрібно надати відповідну заяву та необхідні документи.

Скільки виплачуватимуть

Розмір грошової допомоги залежить від рівня встановленої інвалідності, а саме:

інвалідність I групи — 647 250 гривень;

інвалідність II групи — 517 800 гривень;

інвалідність III групи — 388 350 гривень;

у разі смерті волонтера — 1 294 500 гривень.

Куди звертатись за виплатами

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році. Йдеться про різні компенсаційні виплати та пільги.