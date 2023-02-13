Цены на продукты — в Украине подешевела гречка и подорожал рис

За месяц подешевели гречка и пшено

В феврале 2023 года в украинских супермаркетах достаточно заметно снизились цены на некоторые "стратегические" продукты. За месяц подешевели гречка и пшено

Об этом свидетельствуют данные портала Мinfin.

Как изменились цены в феврале

Так, гречка в этом месяце стала дешевле, чем было в январе. Сейчас в магазинах ее продают в среднем за 59,73 грн, тогда как в январе стоила 69,40 грн. В частности, на полках "Ашана" ее продают за 56,40 грн/кг, в то время как в Varus цены продолжают быть "заоблачными" — 87,90 грн/кг.

Рис длинный в феврале продается в среднем за 75,38 грн/кг. В январе он стоил 73,29 грн. Супермаркеты им торгуют от 62,30 до 84,27 грн. Пропаренный рис подорожал с 70,42 до 73,95 грн. Круглый рис стоит 78,32 грн, тогда как в январе его продавали за 77,15 грн.

Пшено сейчас в среднем стоит 27,15 грн, тогда как в январе один килограмм крупы составлял 30,57 грн.

Больше о ценах

Напомним, в Украине продукты питания продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году. Потребительская инфляция в этом году будет уменьшаться: с 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в следующих годах будет еще меньше.

Украинские супермаркеты снизят цены на куриные яйца в марте текущего года, а более ощутимо — после Пасхи. Эксперты утверждают, что это станет возможным благодаря увеличению предложений на рынке на фоне роста объемов производства.

Еще в магазинах после праздников поползли вверх ценники на некоторые виды мяса. Так, с начала года курятина и говядина прибавили в стоимости несколько гривен.

Также эксперты объяснили, почему украинские овощи дороже зарубежных. Это продиктовано тем, что в Украине остаются проблемы с электроснабжением.