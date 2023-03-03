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В Украине значительно подешевели электрогенераторы

3 марта 2023 20:02
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Спрос диктует предложение. Фото: УНИАН
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

По наблюдениям корреспондентов Новини.LIVE, в торговых точках столицы значительно снизились цены на энергогенерирующие товары.

Редакция обратилась к крупнейшим украинским ритейлерам с просьбой объяснить ситуацию на рынке товаров для энергонесокрушимости.

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Спрос диктует предложение

Отвечая на запрос Новини.LIVE, соучредитель и совладелец интернет-магазина и маркетплейса Rozetka.ua Владислав Чечеткин отметил, что цены на каждый товар зависят от спроса. Поэтому вполне естественно, что после того как украинский бизнес справился с нехваткой электроснабжения — спрос на генераторы снизился. А с уменьшением спроса — снизились и цены.

Владислав Чечеткин

По свидетельствам коммерческого директора сети "Фокстрот" Вячеслава Склонного, спрос на энергогенерирующие товары — зарядные станции, генераторы, инверторы и т.д. — вернулся на уровень времен домасштабных обстрелов, когда их использовали сезонно (например, летом для кемпинга) или же ситуативно.

"Объяснение этому простое — нормализация ситуации в энергетике. Соответственно, потребители в большинстве своем уже не видят острой необходимости запасаться таким оборудованием", — констатирует собеседник Новини.LIVE.

В то же время на фоне уменьшения спроса и расширенного предложения на украинском рынке популярные бренды снижают закупочные цены (некоторые — едва ли не каждую неделю), что позволяет торговым сетям предоставлять существенные скидки на зарядные станции, генераторы и т.д.

Вячеслав Склонный

Именно сейчас, считает Вячеслав Склонный, очень подходящий момент для покупки энерготоваров. К примеру, если в ноябре одна из топовых моделей зарядных станций продавалась за полную цену 71 999 грн, в декабре (после скидки) — около 64 000 грн, то за январь-февраль цена снизилась почти вдвое — до 43 000 грн.

Это же касается генераторов и мощных аккумуляторов, на которые осенью был острый дефицит, а уже к концу декабря товаров хватало, чтобы полностью удовлетворить спрос.

Кроме того, на снижение цен повлияла отмена ввозной пошлины и НДС на товары для энергонесокрушимости в ноябре 2022 года.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как бизнес в Украине пережил первый год войны. В частности, 9 из 10 бизнесов в Украине ощутили на себе влияние ракетных атак.

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