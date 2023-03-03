В Україні значно подешевшали електрогенератори

Попит диктує пропозицію. Фото: УНІАН

За спостереженнями кореспондентів Новини.LIVE, в торгових точках столиці значно знизились ціни на енергогенеруючі товари.

Редакція звернулась до найбільших українських ритейлерів з проханням пояснити ситуацію на ринку товарів для енергонезламності.

Попит диктує пропозицію

Відповідаючи на запит Новини.LIVE, співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka.ua Владислав Чечоткін зауважив, що ціни на кожен товар залежать від попиту. Тому цілком природньо, що після того як український бізнес впорався з нестачою електропостачання - попит на генератори зменшився. А зі зменшенням попиту - знизилися й ціни.

Владислав Чечоткін

За свідченнями комерційного директора мережі "Фокстрот" В’ячеслава Склонного, попит на енергогенеруючі товари - зарядні станції, генератори, інвертори тощо - повернувся на рівень часів домасштабних обстрілів, коли їх використовували сезонно (приміром, влітку для кемпінгу) або ж ситуативно.

"Пояснення цьому просте – нормалізація ситуації в енергетиці. Відповідно, споживачі здебільшого вже не вбачають гострої необхідності запасатися таким обладнанням", - констатує співрозмовник Новини.LIVE.

Водночас, на тлі зменшення попиту та розширеної пропозиції на українському ринку популярні бренди знижують закупівельні ціни (деякі – ледь не кожен тиждень), що дає торговим мережам змогу надавати суттєві знижки на зарядні станції, генератори тощо.

В’ячеслав Склонний

Саме зараз, вважає В’ячеслав Склонний, дуже сприятливий момент для покупки енерготоварів. Приміром, якщо в листопаді одна з топових моделей зарядних станцій продавалася за повну ціну 71 999 грн, в грудні (після знижки) – біля 64 000 грн, то протягом січня-лютого ціна знизилася майже вдвічі – до 43 000 грн.

Те саме стосується генераторів та потужних акумуляторів, на які всередині осені був гострий дефіцит, а вже до кінця грудня товарів вистачало, щоб повністю задовольнити попит.

Окрім того, на зниження цін вплинуло скасування ввізного мита та ПДВ на товари для енергонезламності в листопаді 2022 року.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як бізнес в Україні пережив перший рік війни. Зокрема, 9 із 10 бізнесів в Україні відчули на собі вплив ракетних атак.

