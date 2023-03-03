В Україні значно подешевшали електрогенератори
За спостереженнями кореспондентів Новини.LIVE, в торгових точках столиці значно знизились ціни на енергогенеруючі товари.
Редакція звернулась до найбільших українських ритейлерів з проханням пояснити ситуацію на ринку товарів для енергонезламності.
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Попит диктує пропозицію
Відповідаючи на запит Новини.LIVE, співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka.ua Владислав Чечоткін зауважив, що ціни на кожен товар залежать від попиту. Тому цілком природньо, що після того як український бізнес впорався з нестачою електропостачання - попит на генератори зменшився. А зі зменшенням попиту - знизилися й ціни.
За свідченнями комерційного директора мережі "Фокстрот" В’ячеслава Склонного, попит на енергогенеруючі товари - зарядні станції, генератори, інвертори тощо - повернувся на рівень часів домасштабних обстрілів, коли їх використовували сезонно (приміром, влітку для кемпінгу) або ж ситуативно.
"Пояснення цьому просте – нормалізація ситуації в енергетиці. Відповідно, споживачі здебільшого вже не вбачають гострої необхідності запасатися таким обладнанням", - констатує співрозмовник Новини.LIVE.
Водночас, на тлі зменшення попиту та розширеної пропозиції на українському ринку популярні бренди знижують закупівельні ціни (деякі – ледь не кожен тиждень), що дає торговим мережам змогу надавати суттєві знижки на зарядні станції, генератори тощо.
Саме зараз, вважає В’ячеслав Склонний, дуже сприятливий момент для покупки енерготоварів. Приміром, якщо в листопаді одна з топових моделей зарядних станцій продавалася за повну ціну 71 999 грн, в грудні (після знижки) – біля 64 000 грн, то протягом січня-лютого ціна знизилася майже вдвічі – до 43 000 грн.
Те саме стосується генераторів та потужних акумуляторів, на які всередині осені був гострий дефіцит, а вже до кінця грудня товарів вистачало, щоб повністю задовольнити попит.
Окрім того, на зниження цін вплинуло скасування ввізного мита та ПДВ на товари для енергонезламності в листопаді 2022 року.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як бізнес в Україні пережив перший рік війни. Зокрема, 9 із 10 бізнесів в Україні відчули на собі вплив ракетних атак.