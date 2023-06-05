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В Украине снова подешевел доллар: какие банки снизили курс

5 июня 2023 08:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара в Украине — сколько стоит валюта 5 июня
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 5 июня, на наличном рынке продолжает дешеветь доллар. В среднем американская валюта стоит 37,15 гривны, что на 14 копеек дешевле против последнего рабочего дня на прошлой неделе.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара 5 июня в банках

Ряд украинских банков продолжает снижать курс американской валюты. Государственный Ощадбанк покупает доллар в понедельник по 36,70 гривны, что дешевле на пять копеек по сравнению с предыдущим днем. Продают валюту за 37,70 грн.

В государственном финучреждении ПриватБанк курс доллара тоже поменялся. Стоит в покупке 36,82 гривны (-0,08), в продаже – 37,32 гривны (-0,08).

"Идея Банк" покупает валюту за 36,90(-0,10), продает за 37,55(-0,10) гривны.

Кредобанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,96 (-0,05), в покупке — 37,38 гривны (-0,11).

Райффайзен Банк предоставил курс доллара в продаже на уровне 36,90 (-0,20), в покупке — 37,45 гривны (-0,10).

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,29 (+0,07 коп.) и 39,66 грн (+0,05 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, с 5 июня Нацбанк приказал украинским банкам отчитываться обо всех карточных платежах на любую сумму. Теперь по понедельникам банки должны представлять отчет до 16:00.

Также мы писали, что эксперты оценили ситуацию на украинском валютном рынке в июне 2023 года. Спрогнозировали, пересечет ли доллар отметку в 38 грн/долл. в этом месяце.

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