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В Україні знову подешевшав долар: які банки знизили курс

5 червня 2023 08:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара в Україні — скільки коштує валюта 5 червня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 5 червня, на готівковому ринку продовжує дешевшати долар. У середньому американська валюта коштує 37,15 гривні, що на 14 копійок дешевше проти останнього робочого дня минулого тижня.

Про це свідчать дані моніторингу порталу Kurs.

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Курс долара 5 червня у банках

Низка українських банків продовжує знижувати курс американської валюти. Державний Ощадбанк купує долар у понеділок за 36,70 гривні, що дешевше на п'ять копійок проти попереднього дня. Продають валюту за 37,70 гривні.

У державній фінустанові ПриватБанк курс долара теж змінився. Коштує у купівлі 36,82 гривні (-0,08), у продажу — 37,32 гривні (-0,08).  

"Ідея Банк" купує валюту за 36,90 (-0,10), продає за 37,55 (-0,10) гривні.  

Кредобанк виставив курс долара у продажу на рівні 36,96 (-0,05), у купівлі — 37,38 гривні (-0,11).

Райффайзен Банк опублікував курс долара у продажу на рівні 36,90 (-0,20), у купівлі — 37,45 гривні (-0,10).

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,29 (+0,07 коп.) та 39,66 грн (+0,05 коп.) — у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, з 5 червня Нацбанк наказав українським банкам звітувати про всі карткові платежі на будь-яку суму. Відтепер щопонеділка банки повинні подавати звіт до 16:00.

Також ми писали, що експерти оцінили ситуацію на українському валютному ринку у червні 2023 року. Спрогнозували, чи перетне долар позначку у 38 грн/дол. цього місяця.

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