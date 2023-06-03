НБУ наказав українським банкам звітувати про карткові платежі на будь-яку суму

Оплата банківською картою в терміналі. Фото: google.com

З 5 червня Нацбанк наказав українським банкам звітувати про всі карткові платежі на будь-яку суму. Відтепер щопонеділка банки повинні подавати звіт до 16:00.

Про це йдеться у внутрішньому листі Нацбанку №25-0005/38228, передає видання "Страна".

Читайте також:

Звіт банків про карткові платежі українців

Українські банки будуть передавати Нацбанку інформацію щодо трьох видів карткових операцій:

P2P-перекази (коли фізособи переказують гроші один одному);

поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;

оплати в Інтернеті.

НБУ запросив детальну інформацію за інтернет-платіжками. Йдеться про номери карткових рахунків, з яких відбуватимуться платежі, а також дані про одержувачів.

"Причому в розрізі всіх карток — як карток, випущених українськими банками, так і карток іноземних банків. Українські банки, які обслуговують інтернет-торговців, мають інформацію про всіх", — зазначає видання.

Нацбанк не запитав відомостей про карткові оплати населення у магазинах.

За трьома картковими операціями українські банки надаватимуть звіт про всі платежі незалежно від суми.

У внутрішньому листі №25-0005/38228 не вказано, з якою метою Нацбанк буде збирати цю інформацію.

Нагадаємо, експерти оцінили ситуацію на українському валютному ринку у червні 2023 року. Спрогнозували, чи перетне долар позначку у 38 грн/дол. цього місяця.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) оприлюднили прогноз на поточний рік щодо споживчої інфляції. Стверджують, що її темпи знижуються.

Додамо, в Україні удосконалили процедуру виведення з банківського ринку фінустанов в умовах воєнного стану, що дозволить націоналізовувати активи підсанкційних осіб.