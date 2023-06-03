Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow НБУ наказав українським банкам звітувати про карткові платежі на будь-яку суму arrow

НБУ наказав українським банкам звітувати про карткові платежі на будь-яку суму

3 червня 2023 20:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
НБУ наказав українським банкам звітувати про карткові платежі на будь-яку суму
Оплата банківською картою в терміналі. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З 5 червня Нацбанк наказав українським банкам звітувати про всі карткові платежі на будь-яку суму. Відтепер щопонеділка банки повинні подавати звіт до 16:00.

Про це йдеться у внутрішньому листі Нацбанку №25-0005/38228, передає видання "Страна".

Читайте також:

Звіт банків про карткові платежі українців

Українські банки будуть передавати Нацбанку інформацію щодо трьох видів карткових операцій:

  • P2P-перекази (коли фізособи переказують гроші один одному);
  • поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • оплати в Інтернеті.

НБУ запросив детальну інформацію за інтернет-платіжками. Йдеться про номери карткових рахунків, з яких відбуватимуться платежі, а також дані про одержувачів.

"Причому в розрізі всіх карток — як карток, випущених українськими банками, так і карток іноземних банків. Українські банки, які обслуговують інтернет-торговців, мають інформацію про всіх", — зазначає видання.

Нацбанк не запитав відомостей про карткові оплати населення у магазинах.

За трьома картковими операціями українські банки надаватимуть звіт про всі платежі незалежно від суми.

У внутрішньому листі №25-0005/38228 не вказано, з якою метою Нацбанк буде збирати цю інформацію. 

Нагадаємо, експерти оцінили ситуацію на українському валютному ринку у червні 2023 року. Спрогнозували, чи перетне долар позначку у 38 грн/дол. цього місяця.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) оприлюднили прогноз на поточний рік щодо споживчої інфляції. Стверджують, що її темпи знижуються.

Додамо, в Україні удосконалили процедуру виведення з банківського ринку фінустанов в умовах воєнного стану, що дозволить націоналізовувати активи підсанкційних осіб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB