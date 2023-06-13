Цены на сезонные ягоды снова резко подскочили — какие причины

Продуктовый рынок в Украине. Фото: Suspilne.media

На украинском рынке — очередная волна подорожания сезонных ягод. В частности, из-за холодной погоды оптовые партии клубники серьезно подскочили в цене.

Такие данные приводят аналитики портала EastFruit.

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Как изменились цены на клубнику

В начале этой недели оптовые партии клубники в стране выросли в стоимости почти на 28%. Сейчас отгружается по цене от 40 до 80 грн/кг (или 1,09-2,19 долл./кг). Стоимость зависит от качества и объема партии.

Эксперты называют причиной подорожания похолодание, ведь большинство садоводов не могут начать сбор урожая клубники, поставки на рынок стали нестабильными и не столь объемными. Поэтому производителям представилась возможность еще раз заработать на колебании цен. При этом фиксируют повышенный спрос со стороны покупателей.

Сейчас стоимость килограмма клубники в Украине в среднем на 14% превышает показатель прошлого года. Тем не менее, аналитики успокаивают, ведь вскоре погодные условия стабилизируются и цены на сезонные ягоды снова заметно снизятся.

Примечательно, что к концу весны цены на первые урожаи клубники и черешни превзошли все рекорды. В ряде городов стоимость черешни достигала 1 тыс. грн за килограмм. Дешевле всего эту ягоду продавали в Закарпатской области, ведь именно в этом регионе черешня созревает раньше других — килограмм ягод стоил в среднем 600 грн. В столице — от 750 до 1200 грн.

Первая клубника стоила 50-85 грн/кг. Однако цена упала до 35–65 грн.

Больше о ценах в июне

Как отмечают аналитики, в первый месяц лета следует ожидать снижения стоимости картофеля, моркови, лука и капусты. Помидоры и огурцы останутся дорогими. Максимальная цена может быть такой:

помидоры — около 85 грн/кг;

огурцы — до 70 грн/кг;

лук и морковь — до 55 грн/кг (сейчас стоит около 60 грн/кг);

картофель молодой — 30-35 грн/кг (сейчас 53 грн/кг);

прошлогодний картофель — до 10 грн/кг (сейчас стоит 12 грн/кг).

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